¡Que se cuide quien hizo público el video íntimo de Gabriel Soto! La persona que publicó el video de Gabriel Soto enfrentará un proceso legal que tiene una pena de varios años en prisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas se dio a conocer públicamente un video íntimo que Gabriel Soto realizó años atrás. Ahora, el abogado del actor, Gustavo Herrera, informa que iniciará un proceso legal en contra del responsable, quien podría cumplir una pena en prisión. RELACIONADO: ¡Gabriel Soto habla con sinceridad de Irina Baeva y sorprende a todos! Image zoom Gabriel Soto | Credit: Instagram ¿Te acuerdas de mí? “Hay que aclarar que si la persona no da su consentimiento, se está subiendo a las redes un contenido en forma ilícita y ya eso es un delito”, explicó Herrera a los medios de comunicación. “Este tipo de denuncias ahora se pueden hacer por la vía digital. Generalmente, estos hechos causan daño sicológico o en la imagen”. Image zoom Gabriel Soto | Credit: Mezcalent Para llevar a cabo el proceso, el defensor hará uso de una norma jurídica denominada Ley Olimpia, aprobada en el 2018, la cual castiga la violencia digital en 25 estados de la República Mexicana. Es decir, se considera responsable de un delito a toda aquella persona que difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, oferte o publique imágenes, audios y videos de una persona desnuda parcial o totalmente en cualquier contenido erótico o sexual. La pena establecida por este hecho va de los cuatro a ocho años de prisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra ocasión, Gustavo Herrera comentó que si bien proteger a la mujer es el propósito por el que fue creada dicha ley, no se debe olvidar que los hombres también son afectados, tal como ocurrió en el caso del protagonista de la telenovela Soltero con hijas. Tras haber reconocido la autenticidad de este audiovisual y pedir respeto para sus hijas, Gabriel Soto no pretende seguir hablando de este tema. Sin embargo, advirtió que la publicación del mencionado video “violó mi intimidad”.

