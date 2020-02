¡Qué romántico! Serenata de Camilo para despertar a Evaluna en plena luna de miel ¿A quién no le gustaría amanecer así por las mañanas? No te pierdas el tierno video de los recién casados en el que la hija de Ricardo Montaner despierta ante la dulce melodía que le canta su esposo en su primer San Valentín como marido y mujer. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El día 14 de febrero, los recién casados Camilo Echeverry y Evaluna Montaner vivieron su primer San Valentín como marido y mujer. El cantante hizo las delicias de sus fans al compartir un video de su esposa aún dormida, mientras él le cantaba a la guitarra. 24 horas después, el romántico video había sido visto casi cuatro millones de veces. “Serenatas mañanera para La Pulga. ¡Primer Valantine’s de casados!”, exclamaba el marido de la hija de Ricardo Montaner. La pareja se encuentra en plena luna de miel en un resort de la Isla Moorea, en la polinesia francesa en el Pacífico Sur. El famoso tema de amor del autor José Alfredo Jiménez Si Nos Dejan, es un canto al amor que trascendió generaciones. Desde Lola Beltrán a Rocío Dúrcal pasando por Luis Miguel y Alejandro Fernández, ahora Camilo descubre a los más jóvenes este clásico de la música mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La hija de Ricardo Montaner y el cantante colombiano se dieron el sí quiero el pasado 8 febrero, hace apenas una semana, en una encantadora boda a la que acudieron varias celebridades, amigos íntimos de la familia, entre los que se encontraban Mau y Ricky, Jesse, de Jesse y Joy, acompañado de su esposa y José Luis Rodríguez, el Puma. La novia se veía hermosa con un clásico vestido aunque de aire moderno, con un cuerpo de encaje muy escotado en forma de uve y una voluminosa falda, como manda la tradición. La nota sentimental durante el enlace estuvo muy presente, por las lágrimas constantes del emocionado novio y el post que el famoso papá de la novia compartió, donde aseguraba que le costó mucho guardar la compostura cuando se dirigía al altar del brazo de su hija. “Te juro que traté, pero se me notaba… Traté de mantener la compostura, de no salir corriendo, de hacerlo más lento y que durara más este momento único e irrepetible… Vas a ser feliz… Vamos a estar todos bien”, aseguró el emocionado papá. Advertisement

