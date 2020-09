¡Qué romántico! ¡Campanas de boda para el simpático Adrián Uribe y Thuany Martins! Así fue la romántica pedida de mano con la que el actor mexicano sorprendió a la bella brasileña, quien está embarazada de ocho meses y a punto de dar a luz al primer bebé de la pareja. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Más romántico imposible! Entre mil luces, rodeados de flores y de velas, acompañados por la música en vivo de un violinista, así fue la emotiva sorpresa que el actor Adrián Uribe le preparó a su bella Thuany Martins para pedir su mano. La modelo brasileña está a punto de dar a luz a su primera hija y el simpático y creativo mexicano lo reflejó así en una de sus últimas publicaciones: “¡Ya casi!”, escribió, mientras pretendía sujetar la hermosa panza de su ahora prometida. Este fue el hermoso escenario con el que Adrián sorprendió a su futura mujer, quien al verle de rodillas frente a ella exclamó: “¡Mi vida! ¡Claro que sí! Sin pensarlo te digo que sí”. “¿Te quieres casar conmigo? Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso. Mi corazón latiendo a mil, feliz, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado mi amor y construir esa familia que tanto soñamos los dos”, escribió el futuro esposo bajo el dulce video. Después de agradecer al cantante Carlos Rivera el haberle prestado su tema ¿Cómo Pagarte? para la banda sonora del romántico clip, finalizó: “¡Te amo, futura esposa!” Image zoom IG Adrián Uribe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así le contestó ella desde sus redes: “¡Mil veces, SI! Una vez más me sorprendiste mi amor y me faltan palabras para describir todo lo que siento. ¡Te elijo todos los días y seguiré diciéndote SI todos los días de mi vida!". “¡Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio! TE AMO AMOR DE MI VIDA, FUTURO ESPOSO”, finalizó. Image zoom IG Thuany Martins Las felicitaciones por su compromiso de parte de las celebridades se sucedieron en sus muros. Esto le escribió Fernando Carrillo a su amigo Uribe: “Qué belleza y qué conmovedor querido Adrián, eres más romántico que cualquier galán de telenovelas en sus telenovelas, jajaja. Que sean inmesamente felices y siempre bendecidos. Lo mejor está por venir, amén.” Adrián Uribe aceptó de buen humor su felicitación y después de reírse del comentario, también quiso felicitarle por su bebé en camino: “Gracias mi querido Fernando. Y felicidades a ti también por la llegada de tu bebé. Abrazo grande”.

Close Share options

Close View image ¡Qué romántico! ¡Campanas de boda para el simpático Adrián Uribe y Thuany Martins!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.