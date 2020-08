¡Mira cómo el amor saca el lado más amable de Carolina Sandoval! La Venenosa dedicó el mensaje más lindo a su esposo, Nick Hernández, con quien lleva cinco años casada. Aunque el romanticismo le duró poco... ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de su salida de Suelta La Sopa, Carolina Sandoval, ese torbellino de mujer que acumula por igual fans que detractores, continúa siendo uno de los personajes que más pasiones desata en las audiencias latinas de los Estados Unidos. Si bien es famosa por su venenosa lengua, es muy querida también por su simpatía y uno no puede pasearse por sus redes sociales sin soltar más de una carcajada. Nervio puro, a veces nos sorprende con imágenes como éstas, en las que se mostró de lo más tranquila y coqueta, brindándole la mirada más enamorada a su maridito. “Tus ojos color café o del color que se pongan, depende de la luz que los iluminen, se apoderaron de mí... Y aunque cuando unimos nuestras vidas muchos no apostaban por esta relación, Dios y Los Ángeles siguen haciendo que acumulemos más millas de amor y de sabiduría para caminar en medio de lo que sea que se atraviese”, escribió una Venenosa enamorada, enseñando su cara más dulce. “Love you, Nick Hernández, pa lo que salga, bello, noble, serio, decente, honesto, apasionado y muy inteligente... A prueba de lo que sea etc,etc”, resumió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Claro, pronto este momento de cordura dejó paso a la Sandoval que todos recordamos. Rápido dejó el romanticismo a un lado para hacer esta divertida parodia de la sirenita buscando a su príncipe azul: “Príncipe, rescátame, traéme una faja, que si me quito la cola se me ve la grasa”, gritaba revolcándose sobre el suelo. Lo dicho, genio y figura hasta la sepultura.

