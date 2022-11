¿Qué puedes comprar en la tienda de Adamari López? La carismática conductora puertorriqueña inició de la mano de su hija esta aventura profesional que la tiene muy emocionada. "Esperamos que disfruten cada producto tanto como nosotras lo hemos hecho". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Convertida en uno de los rostros más populares y queridos de la cadena, Adamari López está cumpliendo este año una década en Telemundo y todo apunta a que vendrán muchos años más. Aunque su programa hoy Día atraviesa actualmente una etapa de 'reestructuración' que ha desembocado en una ola de despidos, no parece que su puesto de trabajo peligre ya que se espera que la carismática conductora forme parte de la nueva etapa del show. Mientras se confirma su participación en las nuevas mañanas de Telemundo, la también actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Gata salvaje no se queda quieta. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet La manida frase de 'no debemos poner todos los huevos en la misma canasta' se puede aplicar a la perfección para ella. La presentadora de 51 años, quien supera los 8 millones de seguidores en la red social Instagram, tiene otras fuentes de ingreso al margen de su trabajo en la televisión. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Una de ellas es su tienda online, una aventura profesional que ha emprendido de la mano de su hija Alaïa y que no puede tenerla más emocionada e ilusionada. ¿Qué se puede comprar en su tienda online? Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Por el momento, se pueden adquirir algunos productos de su marca, A x A, entre ellos delantales para madre e hija y paños de cocina. Adamari López Credit: adamarilopez.net "Esperamos que disfruten cada producto tanto como nosotras lo hemos hecho. Para mí es importante inculcarle a Alaïa que las cosas se logran con trabajo y esfuerzo y es por eso que este es uno de mis regalos para ella", escribió Adamari a través de la página web. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La expareja del bailarín español Toni Costa invitó recientemente a sus seguidores a visitar su tienda online. "No se olviden entrar a mi tienda online y para celebrar estas fiestas comprar mis delantales así pueden estar mami e hija vestiditas iguales y cocinar riquísimo". Si lo deseas, puedes visitar aquí su tienda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué puedes comprar en la tienda de Adamari López?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.