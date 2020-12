Close

El plan de Alex Rodríguez y Jennifer López para Navidad: familia, comida y "un poco de vino" El expelotero dominicano revela los planes de la pareja para esta época de fiestas. ¿Qué quiere que le regalen? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A Alex Rodríguez y Jennifer López el confinamiento les cayó como anillo al dedo. Han podido poner en pausa sus ocupadas agendas de trabajo para disfrutar de más tiempo de lo acostumbrado con su familia. Y en familia, con sus hijos, es también cómo pasaran las fiestas navideñas tan diferentes a causa de la interminable pandemia del coronavirus. “Creo que todo tendrá que ser más pequeño. Con la COVID, todo es diferente”, reveló el expelotero a People. “Buena compañía, familia, buena comida, un poco de vino, eso siempre ayuda. Solo estar juntos con la familia, en realidad, es lo único que importa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: James Devaney/GC Images Desde que los tortolitos empezaron su relación en el 2017, Rodríguez y la cantante han creado nuevas tradiciones familiares con sus hijos: los gemelos de López, Max y Emme, de 12 años; y las hijas del deportista, Natasha, de 16 y Ella, de 12. “Siempre estamos con los cuatro niños. Eso es lo principal”, comentó Rodríguez. “Nos gustan los juegos de mesa — nos gusta el ajedrez, nos gusta el Monopoly — y nos gusta jugar sóftbol. Lo que hemos hecho en los últimos años es jugar sóftbol, y eso siempre es divertido porque Jennifer es la reina de hablar basura para provocar al rival”. Image zoom Credit: Monica Schipper/Getty Images for Saks Fifth Avenue La pareja recientemente asistió a la apertura de las decoraciones navideñas de los grandes almacenes Saks Lights Up Fifth de Nueva York Avenue, acto que presentó Rodríguez y en el que se mostraron más unidos que nunca. “Creo que una de las cosas buenas que ha dejado todo esto [de la pandemia] es más tiempo con la familia y la oportunidad de no tener que viajar y estar en un solo lugar y ofrecer un poco más de estabilidad a la familia”, dijo. “Tenemos cuatro hijos. Tres de 12 años y una que recién cumplió los 16, así que estos son años muy importantes en sus vida, y el poder estar presentes ha sido un regalo”. Image zoom Credit: Steve Granitz/WireImage Pero con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿cual es el regalo preferido de su lista? “Honestamente, solamente salud”, aseguró Rodríguez. “Estoy tan bendecido de estar saludable, de tener a nuestra familia saludable, y solamente estar juntos. Y una vacuna está en mi lista navideña. Quiero que la gente regrese a trabajar. Con la vacuna, podemos reactivar la economía. Hay tanta gente que está sufriendo, tantos restaurantes que están cerrados, los centros comerciales y todas esas cosas… son compatriotas. Queremos inspirarlos y que este gran país recupere”.

