¿Por qué Ben Affleck tenía cara de aburrimiento en los Grammys? "[Ben] quería darle apoyo a Jen, pero no se sentía tan bien como siempre" Tras su mala actitud en los premios Grammy, una fuente cercana a Jennifer López y Ben Affleck aclara qué es lo que sucedió con el actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck en los Grammys | Credit: John Shearer / Getty Images Noche de gala, música, y baile bajo el ritmo de Bad Bunny, fueron algunos de los ingredientes que pusieron sabor a la entrega número 65 de los premios Grammy en Los Ángeles. El frijolito del arroz en la celebración, sin embrago, fue Ben Affleck, quien acompañó a su esposa Jennifer López con una cara de no querer estar ahí. De hecho, en los videos y fotografías que viajaron por el mundo al protagonista de la cinta Argo nunca se le vió ni la más mínima sonrisa, lo que provocó que las redes sociales se inundaran de memes al respecto. Pero más allá de suposiciones como que "Ben no estuviera feliz" y que "Jennifer y él atraviesan por crisis", ¿cuál es la verdadera razón por la que el actor se mostró sin sal alguna? "La pareja tuvo una semana muy ocupada con mucho trabajo", desveló una fuente cercana a la pareja al portal Entertainment To Night. "Ben estaba sumamente cansado", y agregó. "Él quería darle apoyo a Jen, pero no se sentía tan bien como siempre". La que sí la pasó bomba, fue la reina del Bronx. "Jen la pasó muy bien y quería que Ben estuviera emocionado de estar allí, pero entendió de dónde venía [la actitud]", agregó la fuente. "Jen sabe que Ben es un gran esposo y aún así se aseguraron de pasar una buena noche juntos". Cuando la fiesta terminó JLo dejó muy claro que lo mejor de la noche fue estar acompañada por el hombre de su vida. "Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo:, escribió junto a un video en su Instagram.

