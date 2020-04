¿Qué pasa con las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán durante la cuarentena? El actor Gabriel Soto aseguró que llegó a un acuerdo con su ex, Geraldine Bazán, para poder pasar tiempo tiempo con sus hijas durante la pandemia. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando se trata de sus hijas, Gabriel Soto y Geraldine Bazán parecen bajar la guardia y dejar los guantes a un lado por el bienestar de las pequeñas. Con eso en mente, la expareja llegó a un acuerdo para que ambos puedan disfrutar y cuidar de Elissay Miranda durante este tiempo de aislamiento. El actor reveló a People en Español que no ha estado separado de sus hijas durante la cuarentena y que continuará viéndolas cada quince días. “He estado con ellas”, aseguró Soto. “Llegamos a un acuerdo con Geraldine. Estuvieron conmigo al principo de todo esto, luego con su mama casi 15 [días]. Estoy yendo [por] ellas y se quedan 15 días [conmigo]. Estamos dividiendo el tiempo que se ha determinado de este confinamiento y combinándonos parte del tiempo con su mamá y parte del tiempo han estado conmigo”. Image zoom Al inicio del brote de coronavirus en México, el actor viajó a Acapulco con sus hijas para mantener una cuarentena voluntaria. Luego de varios días, regresó a las niñas con su mamá en Ciudad de México, donde habían permanecido hasta el momento. Con este acuerdo, las niñas estarán regresando a la casa de playa con el actor por las siguientes dos semanas, donde compartirán con su novia, Irina Baeva, quien se encuentra viviendo el confinamiento junto Gabriel. Este jueves, las autoridades mexicanas reportaron que varios estados del país, como Baja California, se encuentran en la fase 3 de la pandemia, por lo que han extendido la alerta nacional hasta el 30 de mayo. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

