¿Qué opinan las madres de Belinda y Christian Nodal sobre el compromiso matrimonial? Ya es oficial ¡Belinda y Christian Nodal llegarán al altar! ¿Cómo ha reaccionado la familia de los futuros esposos? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La próxima boda entre Belinda y Christian Nodal ya es una realidad. La noticia de la petición de mano ha corrido como pólvora desde el pasado lunes y las felicitaciones por parte de algunos famosos no se han hecho esperar. Pero ¿cuál fue la reacción de las madres de los cantantes ante el próximo enlace matrimonial? Silvia Cristina Nodal, la madre del intérprete de "Dime cómo quieres" ,se pronunció de inmediato a la noticia de que su primogénito se casará en breve. "¡Crece mi familia!", escribió en su cuenta de Instagram. "Vivan al máximo este momento tan especial de su compromiso", agregó. "Reciban un gran abrazo de todos nosotros que tanto los queremos y que Dios siga bendiciendo su relación como hasta ahora Christian Nodal y Belinda". Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: Instagram/@belindapop SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar, que en diversas ocasiones se ha hecho pública la buena relación que la intérprete de "Amor a primera vista" mantiene con su suegra; incluso, han estado juntas en eventos familiares demostrando el cariño se tienen. La que hasta el momento ha permanecido en silencio es Belinda Schüll, quien desde el inicio del romance ha evitado hablar del tema. Lo mismo ha ocurrido con Ignacio Peregrín, hermano de la también actriz; el cual, en este momento está llevando a cabo una campaña política para convertirse en diputado del congreso mexicano; sin embargo, con anterioridad, se había pronunciado sobre el romance, dejando claro que le tiene estima a su cuñado. Por el momento, Belinda y Christian Nodal disfrutan de este momento especial mientras las especulaciones sobre cómo será la boda están a la orden del día.

