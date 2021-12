¿Qué opina Niurka Marcos de Carmen Salinas? ¿Los conflictos que han tenido Niurka Marcos y Carmen Salinas desde hace algún tiempo continúan ahora que la actriz está hospitalizada? La vedette responde fuerte y claro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido la estrecha relación que tuvieron Niurka Marcos y Carmen Salinas tras compartir el escenario de la obra musical Aventurera; sin embargo, con el tiempo protagonizaron una serie de enfrentamientos que las alejaron. Pese a ello, la vedette ha dejado atrás los rencores y revela lo que la actriz ha significado en su vida, ahora que se encuentra hospitalizada tras sufrir una hemorragia cerebral. "Carmen era, no digo era porque se nos haya ido, es porque ya pasó esa historia entre nosotros. Pero fue para mí, en ese momento, una gran maestra para contarles a ustedes un divertidísima historia de polémica, de cosas que me lanzaba y le lanzaba, y que nos divertimos muchísimo con todos ustedes", mencionó Marcos a los medios de comunicación. "Y esa historia hizo que la respetara demasiado". La bailarina también hace un reconocimiento de la comediante por ser un soporte tan importante de propios y extraños. "Con la cantidad de años de vida, experiencia y de trayectoria, cargaba todavía con la responsabilidad de mantener, cuidar, proveer a su familia. ¡Qué admiración tan grande! Como que cuando Carmelita se quedó dormida se detuvo todo en su mundo, su entorno", mencionó. Marcos mostró empatía con todas aquellas personas que han dependido de la también productora. Niurka Marcos y Carmen Salinas Credit: Pedro Gonzalez Castillo/LatinContent/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por varios minutos, quizá horas, se preguntaron '¿y ahora por dónde agarramos?'. Porque [Carmen Salinas] estaba y tenía acostumbrada a mucha gente a su alrededor, tal vez no a toda, a depender de ella, no solo económicamente, sino en las decisiones, la última palabra siempre la daba ella", advirtió. "Entonces, qué vulnerable quedó toda su gente". Niurka Marcos confesó que está orando por la recuperación de Carmen Salinas. "Pido por ella. Porque nos dé la sorpresa, con su forma de ser tan divertida, sarcástica y jodona, de decir 'aquí estoy'. Como en la foto que sale en el meme 'creían que me iba a ir, pero no'", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué opina Niurka Marcos de Carmen Salinas?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.