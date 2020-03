¿Qué opina Laura Zapata que gracias a su nuevo look la comparen con Aracely Arámbula y Thalía? Laura Zapata ha causado polémica gracias a su nuevo look. ¿La razón? Con su actual imagen aseguran que la actriz se parece mucho a su hermana menor Thalía. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, Laura Zapata mostró un nuevo cambio de look con extensiones para mostrar una larga cabellera que pintó en tonos rubios. Ante esta imagen, surgieron comparaciones entre la actriz y Aracely Arámbula; incluso, hubo quienes sugirieron que el parecido era con su hermana menor Thalía. La también cantante dio su opinión al respecto. “[Se parece a Aracely Arámbula] en el exterior ¿no?. ¡Qué padre, qué guapa!”, mencionó Zapata a los medios de comunicación. “[Con Thalía] es mi hermanita la menor, se parece a mí”. RELACIONADO: La llamativa reacción de Laura Zapata al estreno de Cuna de lobos Image zoom La intérprete de Bruna Mendoza en la telenovela El bienamado aseguró que es normal que la gente haga comparaciones; lo cual, la tiene sin cuidado, aunque aclaró “que le chocan un poco”. Fue enfática en asegurar que no se realizó ninguna cirugía estética para verse más rejuvenecida; solo se trató de poner el cabello y maquillaje de forma diferente. “La gente siempre es muy prestada a comparar. Claro, no voy a amargarme la vida”, advirtió. “Dicen ya se operó o ya se jaló [el rostro con cirugía estética]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y parece que el distanciamiento entre Laura Zapata y Thalía quedó atrás; la histrión comentó que ya se comunicó con la esposa de Tommy Mottola para felicitarla por la nueva canción que grabó a dueto con Río Roma y que lleva por título “Lo siento mucho”. Image zoom “Padrísimo [el tema ‘Lo siento mucho’]. ¡Me encantó! porque la primera vez que lo escuché hasta lo dedique ‘ya se te acabó tu pend…’”, mencionó. “Inmediatamente que lo escuché, le dije ‘está padrísimo tu tema’, me dijo ‘¿Ay, de verdad?’. ‘Me encantó, te felicito y creo que va a tener un gran éxito’. Me dice ‘que me lo digas tú, pues me encanta mucho. Que tú me lo digas es para mí muy importante’”. Advertisement

