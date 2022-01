Jacqie Rivera se pronuncia en medio del drama que divide a su familia La cantante y empresaria Jacqie Rivera tomó las riendas del legado de su madre Jenni Rivera, en medio de un pleito público con sus tíos Juan y Rosie Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio del drama familiar que ha dividido su entorno, Jacqie Rivera ha intentado mantenerse al margen del escándalo público que tiene a sus tíos Juan y Rosie Rivera defendiéndose ferozmente a través de sus redes sociales. Pero más que responder a ataques o exponer sus verdades, la hija de Jenni Rivera, que oficialmente tomó las riendas de las empresas de su desaparecida madre esta semana, ha optado por aprender de esta situación. Haciendo suya una de las célebres afirmaciones de la actriz Angelina Jolie, la cantante ha preferido tomar esta experiencia para ayudar a su crecimiento personal. "Nuestras experiencias, buenas y malas, nos hacen lo que somos. Al superar las dificultades, ganamos fortaleza y madurez", dijo, citando a la estrella de Hollywood, en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacqie Rivera Jacqie Rivera | Credit: Jacqie Rivera/Instagram Al parecer, esta cita la hizo reflexionar sobre la actual situación que atraviesa y con total calma, prefirió aceptar lo que la vida le ha puesto enfrente. "Por mucho tiempo veía el dolor como mi enemigo y hacía todo lo posible para evitar sentir cualquier dolor. Pero todos sabemos, el dolor es parte de la vida", escribió. "Tiene el poder de procesarnos. Entonces decidí no evitarlo, pero enfrentar el dolor con la perspectiva correcta para poder convertirme en la mejor versión de mi misma". Durante los últimos días, Jacqie ha recurrido a las redes sociales para expresar su sentir, sin abordar el distanciamiento de sus tíos, quienes habían sido su apoyo y pilares desde la muerte de su madre en el 2012. La empresaria confesó que todo lo vivido durante el último año la ha ayudado a fortalecerse. "Este año me ha enseñado a ser fuerte y agradecida, a hablar con amabilidad y a establecer límites sin sentir culpa y a confiar en el proceso de crecimiento", escribió antes de finalizar el 2021. "No puedo esperar los frutos que daremos este nuevo año por venir". Jacqie Rivera Jacqie Rivera | Credit: Jacqie Rivera/Instagram Mientras Jacqie se enfoca en lo positivo de la situación, el resto de la familia Rivera se encuentra en medio del escándalo, con reveladoras acusaciones hechas por su hermana Chiquis Rivera, quien ha señalado a sus tíos de tomar ventaja financiera del legado de su madre. Rosie se ha negado a abordar públicamente el tema, asegurando que solo son "chismes", mientras que Juan amenaza con revelar su verdad el próximo lunes durante una conferencia de prensa. Los guantes están puestos y al parecer, esta saga está lejos de llegar a su fin.

