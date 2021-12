¿Qué opina Gabriel Soto de la nueva pareja sentimental de su ex Geraldine Bazán? Parece que la relación sentimental de Geraldine Bazán con el empresario mexicano Luis Gerardo Murillo se consolida; por ello, su exesposo y padre de sus hijas, Gabriel Soto, fue cuestionado al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, la relación sentimental de Gabriel Soto con Irina Baeva es del dominio público, incluso ya planean su boda, no ocurre lo mismo con su ex y madre de sus hijas, Geraldine Bazán, quien ha sido más reservada en hablar sobre sus romances. Sin embargo, a últimas fechas, la actriz se ha dejado ver con el empresario mexicano Luis Gerardo Murillo, del que se rumora es su nueva pareja, aunque ella no lo ha confirmado públicamente. ¿Qué opina el actor al respecto? "Bien. Todo bien. Eso se queda en casa y son cosas privadas", mencionó a los medios de comunicación. Tras los conflictos a causa de su separación, el protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí, dio a conocer cómo es la convivencia entre su exesposa y él. "Siempre ha existido una buena relación y siempre ha existido respeto. Hemos tenido muy claro que las niñas, nuestras hijas estén bien; y siempre trabajar por el bienestar de ellas es lo más importante para nosotros", advirtió. Respecto a su próximo enlace matrimonial con Irina Baeva, el también cantante aseguró que "vamos avanzando" con los preparativos. Y si bien "ahorita estamos concentrados en la telenovela", planean tener todo listo cuando la concluyan. "Estamos afinando detallitos, avanzando, avanzando y cuando terminemos de grabar esperemos [realizar la boda]", comentó. Geraldine Bazán y Gabriel Soto Geraldine Bazán y Gabriel Soto | Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Soto aseguró que podría tener más hijos, pero el tiempo lo dirá. "No estoy negado a eso y estaría padre. Todavía estoy joven y tengo con qué. Todo mundo sabe que perdí a mi madre cuando era muy niño. Entonces, el hecho de no tener un padre, en esas circunstancias, cambia totalmente tu manera de ver las cosas y tus hijos se convierten en tu vida entera. Si llego a tener otro hijo, obviamente, lo voy a amar y querer sobre todas las cosas y lo voy a integrar con mis hijas, [Elisa Marie y Alexa Miranda] y seremos una familia hermosa", concluyó.

