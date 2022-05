Se revela qué opina la familia de Alejandro Speitzer de su romance con Shannon de Lima Carlos Speitzer, hermano de Alejandro, opina sobre la relación que el actor mantiene con Shannon de Lima ¿le cayó bien la modelo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental entre Shannon de Lima y Alejandro Speitzer parece ir viento en popa. Si bien la pareja se ha mantenido hermética a nivel público respecto a su romance y evitan hablar con la prensa, en la intimidad las personas cercanas sí tienen conocimiento. Incluso, la modelo ya ha convivido con la familia del actor, tal como lo dejé ver el hermano del protagonista de Oscuro deseo. "[Shannon de Lima es] muy linda", mencionó Carlos Speitzer al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Es una tipaza, convivimos un par de horas un día, un par de horas al día siguiente. Yo muy contento de ver a mi hermano siempre feliz porque es como lo quiero saber y sentir todo el tiempo". El participante del segmento "Las estrellas bailan en Hoy" asegura que se nota el cariño que la pareja se tiene; pero es algo que quieren mantener en privado y difícilmente su consanguíneo hablará del tema. "[A Alejandro] lo veo enamorado", confirmó. "No sólo es el amor de pareja, hay el amor de amigos y siempre lo veo enamorado de sus proyectos, yo creo que eso es básico y fundamental también. Pero lo veo muy contento con ella y hacen linda pareja". Shannon de Lima y Alejandro Speitzer Shannon de Lima y Alejandro Speitzer | Credit: Borja B. Hojas/Getty Images; Pascal Le Segretain/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Carlos Speitzer, Shannon de Lima tiene los mismos valores que Alejandro; lo cual, permitió que se diera el flechazo. "Creo que uno atrae lo que es y al final del día mi hermano es un ser muy lindo y toda la gente que se le acerca tiene que ser muy linda"; concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela qué opina la familia de Alejandro Speitzer de su romance con Shannon de Lima

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.