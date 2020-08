¿Qué opina el padre de Ana Bárbara de la próxima boda de su hija? Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, ya recibió la noticia de la próxima boda de la cantante e incluso ya conoció a su próximo yerno. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas y tras siete años de romance, Ana Bárbara dio a conocer que su actual pareja sentimental, Ángel Múñoz, le pidió matrimonio y le entregó el anillo correspondiente. Pero ¿qué opina el padre de la cantante, don Antero Ugalde de la próxima boda de su hija? “Por teléfono estuve platicando con el prometido”, reveló Ugalde al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Pues ya que, uno quiere verlas dichosas aunque te mate”. RELACIONADO: Ana Bárbara acepta que el coronavirus ha afectado su economía Image zoom IG/Ana Bárbara De acuerdo con el padre de la intérprete “Tu amor es una trampa”, en la videollamada pudo ver a quien será su futuro yerno y le produjo una buena impresión. Aunque, como cualquier padre, se mostró algo reticente con él. “Le dice, ‘mira saluda a tu suegro’. Hija de la fregada”, agregó. “Se ve con una risa muy sincera, pero quien sabe. Voy a decir una cosa, pues te hace confiar. Tiene siete años ya con él, entonces te hace confiar que a lo mejor si [es buen hombre]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con don Antero Ugalde, a Ana Bárbara, quien lo visitó hace unos días en su rancho de San Luis Potosí, México, pudo verla “contenta” y considera que parece “que tuviera 30 años; se ve muy bien”.Aún no han hablado de la fecha de la ceremonia nupcial, pero no descarta asistir siempre y cuando su salud lo permita porque ha tenido algunas afecciones. Image zoom IG/Ana Bárbara “No sé cuando se va a casar. No comentamos de eso. Como va a venir de nuevo aquí [al mencionado rancho] conmigo [seguro tocarán ese tema]”, comentó. “[Está dispuesto a asistir al enlace] si todavía estoy vivo y puedo, porque me siento ya cansadón, ya me pesa ir en un carro”.

