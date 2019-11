Dulce María se pronuncia en contra del aborto Dulce María ha tomado una postura radical respecto a la interrupción o no del embarazo. ¿Qué opina la RBD sobre el polémico tema del aborto? Esta es su opinión. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La discusión sobre el aborto está a la orden del día en diversos países del mundo. Hay quienes apoyan o no la decisión de interrumpir un embarazo; algunas celebridades no han dudado en tomar una posición clara al respecto, tal como lo ha hecho Dulce María, quien se ha pronunciado en contra del aborto y ahora participa en una campaña llamada "La vida por delante". "Estoy a favor de la vida y rechazo el aborto", advirtió Dulce María a la agencia mexicana de noticias Notimex. "Creo que todos tenemos una misión, y si no te dan la oportunidad de competir, cómo vas a saber cuál era ese reto que tenías que pasar". RELACIONADO: Dulce María opina sobre las críticas contra Maluma Image zoom Victor Chavez/WireImage Con esta iniciativa, la exintegrante de RBD ha tenido la oportunidad acercarse a mujeres con embarazos no planeados y hablar del tema; considera que la información es la mejor herramienta para "tomar una decisión tan importante porque se habla de una vida". Además, este programa también ayuda a mujeres con maternidad planeada para apoyarlas a tener un trabajo digno. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz está próxima a contraer nupcias con su novio Paco Álvarez y sueña con ser madre, quizá por ello, esta causa en particular le parece tan importante, ya que considera que tener un hijo es una de las etapas más maravillosas de la pareja; además, habló de su próximo enlace matrimonial. "Estoy emocionada. Es algo que como mujer y persona deseo hacer [convertirse en madre]", agregó. "Lo que me emociona [de su boda] es tener una pareja con quien compartir y, apoyarme en los momentos buenos y malos porque esa es la intención del matrimonio". Advertisement

Close Share options

Close View image Dulce María se pronuncia en contra del aborto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.