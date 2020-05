¡Qué miedo! La selfie de Jlo que causó el pánico entre sus fans La prometida de A-Rod inquietó a sus fanáticos cuando compartió una foto en la que aparecía sin querer tras ella un hombre escondido... ¡Qué susto! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por lo general, cuando la diva del Bronx comparte selfies, nada desvía la atención de su bello rostro o su extraordinaria figura… Pero esta vez Jennifer Lopez causó sensación al postear uno de sus últimos retratos, por algo que no se les escapó a sus más fieles seguidores, capaces de ver todo en cualquier lugar donde la prometida de A-Rod se deje ver. Si observas de cerca la imagen, se puede ver sobre su hombro derecho el rostro de un hombre con la boca cubierta, que visto así puede parecer un tanto misterioso. Pronto se sucedieron los comentarios: “¡Alguien te está observando! ¡Qué miedo!” o “¿Por qué nadie habla del hombre escondido tras ella!”. Alguien aclaró que era seguramente alguien del gimnasio con el tapabocas propio del coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y hablando del coronavirus, Jlo compartió esta foto con su gran amor en la que ambos estaban leyendo el periódico con un titular referente a la COVID-19 y esto fue lo que comentó al respecto con un semblante verdaderamente triste: “Cuando los titulares son estos, qué importante es abrazarse a los que uno quiere con más fuerza y decirles cuánto les amas”, dijo con una sensibilidad muy certera. Aunque estos días Jlo tiene un lindo motivo para estar muy alegre y tiene que ver con su pequeña Emme: “¡Tan orgullosa de mi coquito, Emme, que está compartiendo sus oraciones diarias en su primer libro LORD, HELP ME!”. El libro no estará disponible hasta el 29 de septiembre, pero la actriz anunció que ya se podía pre-ordenar en el enlace de su bio. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

