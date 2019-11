¡Qué le pasó al Gladiador! y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: La viuda de Eduardo Palomo regresa a la televisión; Adamari López estrena color de cabello; Selena Gómez en la alfombra roja con su hermanita y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería ¿Qué le pasó al Gladiador? Image zoom Backgrid/The Grosby Group Paparazzi captaron al actor Russell Crowe un tanto desaliñado en compañía de su asistente antes de abordar un vuelo en Sidney ¡Está casi irreconocible! 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Como te iba diciendo... Image zoom Mezcalent Adamari López fue captada en un momento de relax por los estudios de Un Nuevo Día (Telemundo) en Miami ¿Les gusta su nuevo color de cabello? 2 de 11 Applications Ver Todo Sin problemas Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Luego de revelar el motivo por el cual no bautizó a tu hija, Khloé Kardashian fue captada haciendo compras por Malibú. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement El gran regreso Image zoom Mezcalent Karina Ricco, viuda del querido actor Eduardo Palomo, se presentó en Ciudad de México con el resto del elenco de la serie Médicos (Televisa), que marca su gran regreso a la pantalla chica y así la vimos con su compañera Lorena García. 4 de 11 Applications Ver Todo Congeladas Image zoom Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney También en Hollywood captamos a Selena Gómez con su hermanita Gracie Teefey y los tiernos personajes de la cinta Frozen II de Disney en su premiere. ¿Ya vieron cómo creció la nena? 5 de 11 Applications Ver Todo Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Otra que presumió cuerpazo por Hollywood fue la bella mexicana Eiza González ¡Wow! 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Uy, uy , uy! Image zoom John Parra/Getty Images Leslie Grace se metió en la bañera para hacerse las fotos de su nuevo sencillo “Qué será” que grabó con Abraham Mateo ¡Qué tal! 7 de 11 Applications Ver Todo ¡Cuenten el chiste! Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Gabriel Luna (izq.), Natalia Reyes, Diego Boneta y Mackenzie Davis la pasaron bomba durante su visita al show A Little Late With Lilly Singh (NBC) donde hablaron de su película Terminator: Dark Fate. 8 de 11 Applications Ver Todo Buena onda Image zoom Camera Press/The Grosby Group Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, compartieron unos lindos momentos con las familias de personal militar británico en el Broom Farm Community Centre de Windsor ¡Bien! 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Académico Image zoom Álex Zea/Europa Press via Getty Images Entre rumores de una posible postulación al Oscar por su más reciente cinta con Pedro Almodóvar, Antonio Banderas se apareció muy seriecito para hablar ante empresarios en su natal Málaga durante el XVIII congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

