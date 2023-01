Esto fue lo que hizo Jennifer Lopez mientras Marc Anthony se casaba con Nadia Ferreira La artista compartió unas espectaculares fotos del momento en concreto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Menos de un año después de su compromiso, Marc Anthony y su ya esposa, Nadia Ferreira, se daban el 'Sí, acepto' en una boda de cuento en Miami. Nada que ver con la sencilla e íntima ceremonia que el cantante y su exmujer, Jennifer Lopez, celebraron en la mansión de la artista en Beverlly Hills en 2004 para sorpresa de todos. Un matrimonio del que nacieron sus dos grandes amores, sus hijos Emme y Max, y que terminó en el verano del 2011. Ambos retomaron sus vidas, el intérprete con la modelo paraguaya, y JLo con su gran amor, Ben Affleck con quien también se casó a lo grande en 2022. Marc Anthony y Jennifer Lopez Marc Anthony y Jennifer Lopez | Credit: (Photo by Ethan Miller/Getty Images) A pesar de sus vidas por separados, la expareja mantiene una relación cordial y han compartido momentos especiales juntos sobre la tarima y en otros eventos ya estando divorciados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso, durante la boda de Marc este fin de semana, muchos curiosos se preguntaban, ¿cómo habrá reaccionado Jennifer? La artista no dudó en compartir qué la mantuvo de lo más ocupada este sábado, un planazo lleno de glamour y mujeres empoderadas como Oprah Winfrey, Kim Kardashian y Sofía Vergara, entre otras. "Maravillosa cena la pasada noche celebrando el 25 aniversario de Anastasia", dijo refiriéndose a la presidenta, y amiga, de la famosa firma de productos de maquillaje, Anastasia Soare. Un momento cargado de complicidad y buena onda entre mujeres exitosas que desbordaron risas, alegría y mucha belleza. La propia Jennifer mostró su espectacular look para ese plan de "noche de sábado" con el que se ganó, una vez más, todos los halagos. Una velada no menos entretenida que la que vivió el que fue su amor por 8 años.

