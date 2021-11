¿Qué hace llorar a Saúl El Canelo Álvarez? El pugilista mexicano se enfrentará al campeón de peso medio Caleb Plant este sábado en Las Vegas, Nevada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el cuadrilátero, Saúl 'El Canelo' Álvarez, es un peleador fuerte y feroz, pero en casa existe alguien que lo domina y lo vence sin siquiera darle un solo golpe. En una íntima plática con Gloria, Lili y Emily Estefan para el programa digital Red Table Talk: The Estefans a través de Facebook, el boxeador mexicano abrió su corazón y confesó que, a pesar de aparentar ser todo un macho en el ring se rinde a los pies de sus princesas: sus hijas Emily Cinnamon, Mía Ener y María Fernanda. Aunque la más pequeña es quien actualmente lo tiene bajo su control. "Me dejo pintar las uñas, los ojos, me pone moñitos, me hace sus despapayes [cosas] pero bueno, ¿qué hago?", reveló a las mujeres en la mesa roja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la plática con el trío de mujeres, el boxeador habló sobre ser un padre involucrado y activo en la vida de sus cuatro hijos, incluido el pequeño y único varón Saúl Adiel, quien bien podría seguir sus pasos en el mundo del boxeo. Pero al preguntarle si sus nenas tienen su aprobación de querer subirse al ring profesionalmente, esta fue su respuesta: "La verdad que no me gustaría que peleara y menos mi hija", dijo. "Es un deporte muy duro, pero al final de cuentas ellas son las que deciden [lo que van a ser] y hay que apoyarlas en todo lo que quieran". Hijos Saul Canelo Alvarez Hijos Saul Canelo Alvarez | Credit: Saúl Canelo Alvarez/Instagram Por lo que asegura se esfuerza por educar y criar a sus hijos sin diferenciar su género. "Tiene que ser igual, tiene que ser parejo. Todos pueden tener el mismo gusto [por las cosas]", comentó. Durante la charla, Emily le confesó que le teme con los guantes puestos, por su manera de enfrentar sin miedo a sus contrincantes, pero existe un lado nada violento del pugilista que muy pocos conocen y que confesó a las Estefan. "Si estoy conectado [con mis sentimientos], porque cuando quiero decir te amo, lo digo con todo mi corazón. Cuando quiero llorar por un sentimiento que se me viene, lo hago sin importarme, porque tener sentimientos, sentir algo por alguien es bonito, es desahogarse", expresó. ¿Qué hace llorar al campeón mundial del boxeo? "He llorado en películas, por mi hija cuando le ha pasado algo, le duele algo, con cartas que me han dado, de mi mujer, la verdad es que son unos sentimientos muy bonitos", dijo sin pena. "[Llorar] no tiene nada que ver con ser o no ser débil. Si tienes un momento difícil y quieres sacarlo de esa manera, puedes hacerlo… Lo que quiero dar entender es que soy peleador, pero también tengo mis sentimientos". Sentimientos que deja fuera del ring para poder vencer sin piedad a su oponente y llevarse el cinturón ganador a casa. Canelo y Plant se enfrentarán este sábado 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada. ¡Que gane el mejor!

