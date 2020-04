En esta cuarentena, Kate del Castillo ha intentado hacer de todo para mantenerse ocupada durante este confinamiento debido al coronavirus, pero en lo que ha pasado más tiempo ha sido en limpiar su majestuosa casa. La actriz ha pulido cada rincón de su hogar en Los Angeles donde se encuentra cumpliendo con el distanciamiento social acompañada de una amiga y su ya famosa perrita Lola.

“He estado como loca. La gente que está aburrida que se pongan a hacer el quehacer de la casa para que se desaburran. El trabajo de la casa nunca se acaba la verdad, es tremendo. Apenas me da tiempo de limpiar algo. Termino tan cansada que ya ni ganas de hacer ejercicio me dan. Hay veces que sí llego a hacer ejercicio y otras veces que el ejercicio lo hago limpiando”, confesó a PEOPLE EN ESPAÑOL.

Este tiempo alejada de los sets de grabación lo a aprovechado para reflexionar sobre lo que realmente es importante en la vida, dice, ya que jamás imaginó que el mundo viviría una situación de esta magnitud, como ha sido la pandemia.

“Esto es mundial, eso es lo que es increíble. Es una manera de darnos cuenta que todos estamos conectados de alguna u otra forma”, comentó. “[Estoy] en completo shock. Estamos como encarcelados. Es cuando valoras lo que somos como seres humanos, la libertad. Ahorita no somos libres, estamos enjaulados pero también [vemos] que bien le hemos hecho al planeta, como está floreciendo todo, como los animales están afuera, la flora y la fauna está increíblemente bien, eso quiere decir que somos muy tóxicos para el planeta, es muy feo”.

Aunque la tecnología ha sido su mejor aliada, ya que le ha permitido ver diariamente a sus seres querido, confiesa que ha aprendido a valorar el contacto físico y a depender menos del teléfono al estar acompañada.

“Creo que vamos a aprender mucho de esto y seguramente cuando todo esto termine, saldremos como mejores seres humanos, [eso] espero”, expresó. “[Valorar] cosas tan tontas como el contacto físico, que luego toda esta gente estamos metidos en nuestro teléfono que no pelamos a la gente que tenemos a lado. No valoramos a la gente que tenemos a lado, no la vemos a los ojos, no las tocamos, no nos besamos, porque estamos metidos en nuestro teléfono. Ahora sí, eso es lo que querían, pues órale quédense con su teléfono y solamente con su teléfono porque ya no pueden acercarse a nadie, es tremendo”.

Este encierro ha traído algo bueno a nivel profesional para la actriz, ya que este jueves regresó a la pantalla chica con una edición especial de La Reina del Sur 2, que incluirá imágenes y escenas nunca antes vistas.

“Estoy contenta porque van a ser escenas que no se vieron en la primera, así que eso está muy bien. Ahorita lo que necesitamos es eso, entretenernos y qué mejor que La Reina”, comentó. “Extraño todo de la Reina, a mi me encanta ese personaje, me divierto muchísimo, tengo muy buenos amigos, todos los del elenco, la pasé bomba con todos y con Carlos Bolado el director es lo máximo, viajar. Yo la paso increíble con La Reina, es súper cansado eso sí, termino muerta pero me divierto mucho. A mi me gusta trabajar así, me gusta trabajar bajo presión y me gusta estar ahí en el set, eso es lo que más disfruto”.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Kate espera ansiosa el día en que pueda estar nuevamente frente a la cámara. Lo primero en la agenda será retomar su gira teatral con la puesta en escena I’m OKate, que fue interrumpida por la pandemia.

“Nada más hicimos una función. Imagínate, tantos ensayos para nada más dar una función que frustrante”, confesó. “Estábamos casi llenos en todos los teatros que anunciamos, además está divertidísima”.

Mientras eso sucede, además de limpiar su casa, disfrutar la alberca y hablar con sus padres todos los días, Kate está revisando varios proyectos para realizar con su productora para poner manos a la obra una vez que todo vuelva a la normalidad.