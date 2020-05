¿Qué ha aprendido Karol G de esta pandemia? Mucho, por lo que cuenta

Cuando tuvo que quedarse en casa por la pandemia, Karol G no se perturbó porque inmediatamente creó un plan para disciplinarse y hacer cosas que debido a sus interminables viajes no había podido realizar antes. Pero no todo ha sido como pensaba y ha tenido días que no ha querido ni levantarse de la cama.

“Ha sido como una cosa muy loca, porque al principio estaba en ese pensamiento de que era un momento de hacer muchas cosas, de disciplinarme al máximo, de levantarme temprano, de leer un montón, de hacer mucha música, mucho ejercicio”, comentó a People en Español.

“Pero también empecé como a quebrarme por dentro porque es un momento de mucha sensibilización personal de los humanos, de recapacitar, de leernos por dentro, de reconectarnos con nosotros mismo. Tenía días en los que me levanto aburrida, no quiero hacer nada, no me levanto, no me paro de la cama, duermo un montón, y entendí que todo es válido, que no estábamos preparados para lo que está pasando”, agregó.

La intérprete quiere aportar su granito de arena durante este tiempo de necesidad formando parte de la serie de conciertos “Bud Light Seltzer Sessions: Your Flavor, Your Show” a través de YouTube. Este viernes, la colombiana ofrecerá un íntimo concierto digital a beneficio de la Cruz Roja Americana.

“Han sido momentos muy difíciles para todos, momentos también en los que nos hemos conectado con otro tipo de cosas, nos hemos conectado con nosotros mismos”, explicó. “Para mí ha sido muy lindo tener la oportunidad de conectarme con mi país en este momento de necesidad. Hemos hecho cosas increíbles, hemos ayudado mucho a la gente de mi ciudad en Medellín, gente que está pasando por mucha necesidad y también es lindo ver en este momento que por medio de mi talento puedo ayudar”.

Aunque la cantante hubiese querido realizar el concierto en vivo y a todo color, se siente emocionada de poder brindar un poco de esperanza a sus fanáticos.

“Lo favorito mío de mi carrera es tener esa oportunidad, ese momento del show cuando comparto con mi público, pero no quería dejar morir esa conexión, por eso esta fue la oportunidad perfecta para mí de conectarme con ellos de cierta manera”, dijo. “Es muy lindo que podamos llevarle por medio de música a mi público un poquito de esperanza, un poquito de un momento rico, de que puedan compartir en casa, que podamos cantar juntos, que podamos bailar juntos, así que va a ser un show de mucha conexión, un show muy especial”.

Esta presentación alegrará a la colombiana durante el fin de semana en el que se celebra el Día de las Madres, ya que debido al aislamiento social no podrá estar al lado de su familia.

“[Será] muy triste porque no está mi mamá conmigo y tal vez sea de las cosas más difíciles de esta cuarentena para mí. Yo tengo a mi familia completa en Medellín, Colombia”, reveló. “Tal vez lo más difícil sea que no tengo la oportunidad de compartir con ellos estos momentos, con mis hermanas, con mis papás. Solamente voy a darle gracias a Dios que mi mamá está con vida, que está llena de salud, que a pesar de todo esto que estamos pasando, ella está en casa cuidándose con mi papá, que tengo la oportunidad de hablar con ella todos los días, de verla por video llamadas”.

¿Cuál es la enseñanza que le deja esta pandemia?

“Que no somos dueños al final de absolutamente nada porque a pesar de lo mucho que trabajemos, de lo mucho que algunos tengan y otros no, pues todos en este momento estamos en la misma situación. Y por otro lado, la enseñanza más bonita es que al final del día sí podemos hacer algo juntos todos", reflexionó.

"Por primera vez el planeta entero estamos juntos, de la mano todos empujando para el mismo lado, trabajando por el mismo ideal y es hacer que todo esto desaparezca y podamos regresar a una vida entre comillas ‘normal’”, agregó.

El concierto se transmitirá a las 9 p.m., hora del Este, por el canal de Bud Light en YouTube.