¡Qué grandes están los hijos de Mayrín Villanueva!

La actriz Mayrín Villanueva llevó a sus hijos Julia y Sebastian a un evento y ¡wow! qué grandes y lindos están

Mayrín Villanueva con sus hijos Julia y Sebastián en la presentación de la serie Isla Brava (Vix +) que estrena el próximo 18 de mayo en la plataforma digital.

Ben Affleck y Jennifer Lopez fotografiados luego de visitar una cafetería en Los Ángeles. JLo lució jeans acampanados de cintura alta combinados con un suéter de cuello de tortuga y una lujosa cartera de Christian Dior.

Justin Bieber llegando a un restaurante italiano en Nueva York luciendo un look casual ¡hasta tenía una camiseta en su cabeza!

La co-presentadora de Al rojo vivo (Telemundo), Jessica Carrillo, fue la anfitriona de un brunch con motivo del estreno de The Mother, la película que protagoniza Jennifer López, y que estrena el próximo el proximo 12 de mayo en Netflix.

Además de deleitar su paladar, Jessica y los invitados también disfrutaron de una sesión de holística con la coach Catalina Aristizabal.

Ednita Nazario hará historia con dos shows repletos en el Coliseo de Puerto Rico este fin de semana. La cantante, quien cuenta con una impresionante carrera de varias décadas en el pop, lució regia en un ardiente conjunto de pantalón y chaqueta rojo en contraste con un top negro en su sesión fotográfica.

El intérprete de "La gasolina", Daddy Yankee, celebró su impacto en la música en una cena en Miami junto a Diageo.

La superestrella argentina nominada al Latin Grammy, María Becerra, se une a la lista de artistas de Warner Music Latina. ¡Felicidades!

