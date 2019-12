¡Qué gran detalle! ¡Así sorprendió Meghan Markle a una admiradora! Becca Anderson no daba crédito a sus ojos cuando esta semana abrió su buzón: le aguardaba una carta del Palacio de Buckingham con una respuesta de la mismísima duquesa de Sussex. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print “Qué amable por haberte tomado el tiempo de escribir”, dice la misiva dirigida a la fan con el papel oficial de cartas del Buckingham Palace. Una admiradora de Meghan Markle no podía creer lo que veían sus ojos en su propio buzón: ¡una carta de la duquesa de Sussex! Becca Anderson, asegura el Daily Mail, le escribió a la esposa del príncipe Harry una carta de apoyo para darle ánimos. Actriz y cantante, compartió la correspondencia en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom “La duquesa de Sussex me pidió que le agradeciera su considerada carta”, le contestaba Claudia Spens, quien también firmaba la nota de agradecimiento, como encargada de la correspondencia de los royals. “Qué amable por haberse molestado en tomarse el tiempo de escribir. Su Alteza Real aprecia sus generosas palabras de apoyo y me pidió que le envíe su más sincero agradecimiento y mejores deseos”. Image zoom Becca Anderson no contó el contenido de la carta que le envió a la princesa, pero sí dijo en sus redes: “Por si no se habían dado cuenta, amo a la duquesa Meghan. ¡Qué detalle que me contestara!” También aseguró que era fan de Lady Di y de Kate Middleton, pero que quizá por ser antes actriz como lo es ella, había seguido aún más de cerca la vida de Meghan. “Ella es toda una inspiración”. Image zoom Muchas celebridades a lo largo del año mostraron también su apoyo a la exactriz, ante el acoso mediático al que se vio sometida durante el año que ahora termina. Image zoom El último en hacerlo fue Daniel Radcliffe, hace ahora una semana cuando habló con nuestra hermana anglosajona, la revista People. El intérprete de Harry Potter aseguró que la duquesa estaba de lleno bajo presión por los medios británicos y afirmó: “Es uno de los motivos por los que siempre me pareció tan dulce su relación de pareja. Pensé, realmente te quiere si está dispuesta a ser parte de esa vida tan tremenda. Debe ser de locos, no me lo puedo ni imaginar”. Advertisement

