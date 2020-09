¡Qué fuerte! ¡Esto es lo que dijo la suegra de Kobe Bryant acerca de su hija Vanessa! Despojada de casa y auto, sin poder ver a sus nietas... Una lacrimosa Sofía Laine se asomó a la pantalla de El Gordo y La Flaca para contar estos escabrosos detalles familiares que están dando la vuelta al mundo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Laine, la suegra Kobe Bryant, siempre estuvo muy cerca de su yerno. Este incluso le proporcionó una extraordinaria casa llena de lujos en el sur de California para que la abuela de sus hijas pudiera vivir sin preocupaciones y a sus anchas. Sorpresivamente, la mamá de Vanessa Bryant concedió una exclusiva al programa de El Gordo y La Flaca, para sacar a la luz detalles escabrosos de su familia, aunque sin cobrar un centavo, según aseguró David Valadez, el periodista que le entrevistó. Así relató Sofía Laine la disputa con su hija Vanessa Bryant, quien, según ella, le ha dejado en la calle y aún no conoce las razones por las que lo hizo: “No sé, nada más estábamos sentadas un día Natalia, Vanessa y yo y, mi baby Natalia no podía estar en donde vivían antes, porque cada vez que bajaba ella figuraba ver a su padre y a mi Gigi sentados en el sofá, como siempre. Entonces mi hija dijo, ¿cuál casa vendemos? Ok, la de grandma, la de grandma se va a vender y así fue como ella hizo su decisión y ya después ella me dijo, necesito que te salgas de esta casa”, aseguró. La casa, cedida por Kobe para ella, nunca estuvo a su nombre, sino en el de la secretaria del jugador de los Lakers, Erika Williams. Por investigaciones del equipo del programa, se averiguó que la casa no había sido vendida en realidad. “También me dijo que ella quería su carro y lo quería ahora. Entonces se llevaron el carro y ya lo vendió, ese carro ya no existe”. La mamá de Vanessa Bryant le aseguró a David Valadez que ella no tiene ingresos para sobrevivir: “Es muy difícil y así fue lo que hizo mi hija. Qué puedo hacer, no tengo a dónde más ir”. También afirmó que su hija financia el departamento donde ahora se encuentra y donde concedió la entrevista: “Ella paga este apartamento hasta marzo 21, que está el contrato. Vanessa me dijo que: de ahí en adelante, tú te las arreglas como tú puedas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom IG Vannesa Bryant Al preguntarle cuál era verdaderamente el motivo por el que su hija actuó así, la abuela de las hijas de Kobe y Vanessa contestó: “Esa es la pregunta. El primer texto que recibí de mi hija Vanessa fue de porque le estresaba mucho”, dijo. Cuándo el periodista le increpó por la otra cara de la moneda y le preguntó si hizo o dijo algo que pudiera ofender a la viuda de Kobe, ella se limitó a contestar: “No sé qué decir”. La señora Laine derramó unas lágrimas al recordar cuánto extrañaba a sus nietas: “Mucho. Fui a buscarlas y me quitaron de la lista”, dijo llorosa, a lo que su hija le ofreció: “Puedes verlas en Facetime, háblale a Natalia y le hablé, pero mi hija nunca me contestó”. Image zoom Vanessa Bryant IG A sus 67 años de edad, divorciada y con problemas de espalda, esta mujer ve frente a ella un futuro más que incierto al faltar su yerno: “Él nada más me dijo, nunca te preocupes, estás cubierta de todo, tú nunca vas a estar desamparada, tu casa es tu casa…”. Así reaccionó la mamá de Vanessa el día de la muerte de Kobe Bryant y su nieta: “Me dolió demasiado. Ese mismo día le dije a mi hija, ¿por qué no me fui yo primero en vez de ellos?”, dijo con la voz entrecortada por la emoción al recordarlo. También reveló que no se quiso definir el cementerio donde descansan sus restos “para que descansen en paz” y que, contrario a la opinión pública de que la familia nunca viajaba junta en el helicóptero, aseguró que así lo hicieron dos semanas antes del siniestro para ver un partido de Gigi.

