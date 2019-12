¿Qué fue de la vida de Joana Benedek? By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent La actriz mexicana de origen rumano es conocida por sus papeles de villana en telenovelas populares como Pecado de amor, Dos hogares o Amigas y rivales. Si bien no se la ha visto en televisión desde 2011, ahora está dedica a dar charlas de superación en su propio canal de YouTube. Empezar galería Joana Benedek Image zoom Alberto Tamargo/Getty Images La actriz mexicana nacida en Rumania, de 46 años, lleva actuando desde que la descubrió un productor mexicano y protagonizó su primer papel, el de villana en la telenovela de 1989, Rubi Rebelde. Desde entonces ha aparecido en muchas otras telenovelas populares, como Mujeres engañadas y Mi gorda bella. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Su último papel Image zoom Mezcalent La última vez que la vimos de villana fue en la telenovela Dos hogares en 2011. 2 de 10 Applications Ver Todo Qué hace ahoraella hace ahora Image zoom Instagram/JOANA BENEDEK La actriz ahora tiene su propio canal de YouTube, donde da charlas motivacionales, con títulos como "Charlas con Joana en tu viaje interior". 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Su familia Instagram/JOANA BENEDEK Con su hermana y su madre. 4 de 10 Applications Ver Todo Sus perros Image zoom Instagram/JOANA BENEDEK Ama a sus perros Zolli y Lala. 5 de 10 Applications Ver Todo Uno de sus papeles favoritos Image zoom Instagram/JOANA BENEDEK Fue una de las protagonistas de la recordada telenovela Amigas y rivales. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Más que telenovelas Image zoom Instagram/JOANA BENEDEK Entre otras cosas, también apareció en un video del cantante Alejandro Fernández. 7 de 10 Applications Ver Todo Fue reina Image zoom Instagram/JOANA BENEDEK "Mi #tbt de hoy es sobre mi coronación como Reina del Foro 10/25. Fue un verdadero placer compartir con gente tan amable..." , dijo en su redes sociales. 8 de 10 Applications Ver Todo Estrella de portada Image zoom Instagram/JOANA BENEDEK Como demuestra esta recopilación que la misma actriz compartió con sus seguidores, en su momento engalanó multitud de portadas de revistas. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¿La volveremos a ver en televisión? Image zoom Mezcalent La actriz en su papel de Pamela Torreblanca en la telenovela Destilando amor. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

