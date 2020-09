¡Qué fiestón! ¡Así celebró la leyenda mexicana Silvia Pinal sus 90 años! En plena forma, con mariachi, tremenda mariscada y rodeada de sus seres queridos… ¡Se armó la fiesta para la incombustile diva del cine mexicano! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡La leyenda mexicana Silvia Pinal cumplió hoy 90 años! La artista, que ha triunfado en numerosos campos profesionales como conductora, productora y empresaria, ha brillado a lo largo de su exitosa vida como actriz junto a actores de la talla de Anthony Quinn, Charles Bronson o Burt Reynolds... Casada cuatro veces, fue mamá en cuatro ocasiones. Su primer esposo fue el actor y director Rafael Banquells, quien le doblaba la edad. Su padrino de bodas fue ni más ni menos que el genial Cantinflas. Fruto de este matrimonio nacería la exitosa actriz Sylvia Pasquel, quien quiso festejar hoy a su mamá con estos lindos retratos del recuerdo, antes de comenzar la gran fiesta. “¡Mamita preciosa ¡Feliz Cumpleaños! Brindo por la mujer, por una en especial, una que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos. Brindo por la mujer que me meció en la cuna, por la mujer que me enseñó de niña lo que vale el cariño, exquisito, profundo y verdadero. Brindo por la mujer que me arrulló en su brazos y que me dio en pedazos uno por uno el corazón entero. Brindo por ella ¡Por mi madre! ¡Te amo con mi vida, dúrame muchos años más llenos de salud, amor y felicidad mamita!”, escribió y añadió al final: La Gran Diva de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Doña Silvia se casaría por segunda vez con el productor de cine Gustavo Alatriste, a quien Pinal siempre consideró su gran amor. Juntos tuvieron una hija, la actriz Viridiana Alatriste, quien falleció en un trágico accidente de auto con tan solo 19 años cuando ya gozaba de gran fama en su carrera. Su tercera boda llegó de la mano del rockero Enrique Guzmán, once años menor que ella, y tuvieron dos hijos: la cantante Alejandra Guzmán y el compositor Luis Enrique Guzmán. Así de divertidos se vieron los hermanos en la animada fiesta que se armó en casa de su mamá, donde disfrutaron de una gran mariscada mientras le cantaban las mañanitas junto al mariachi: El cuarto y último matrimonio de la actriz fue con Tulio Hernández Gómez, quien fue gobernador del estado de Tlaxcala y gracias a quien Pinal incursó en la política. Se divorciaron en 1995. ¡Muchas felicidades a esta mujer invencible, quien apenas hace cinco meses sufrió fractura de cadera! Hoy disfrutó así de alegre contemplando a sus hijos reunidos: Su familia quiso agasajarla con este lindo pastel azul: ¡Muchas felicidades!

¡Qué fiestón! ¡Así celebró la leyenda mexicana Silvia Pinal sus 90 años!

