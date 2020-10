¿Qué es lo que no se sabe de Maluma? La Chiquibaby te lo cuenta La presentadora mexicana Stephanie Himonidis tiene la tarea de confesar a los artistas en la nueva temporada del programa Detrás de la fama que empieza este sábado por Telemundo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La conductora mexicana Stephanie Himonidis se enfrenta a un nuevo reto como presentadora del programa Detrás de la fama, de Telemundo, que inicia su nueva temporada este sábado, 17 de octubre. Himonidis tomará el banquillo que ocupaba su ex compañera, Rashel Díaz, en el programa de entrevistas con las personalidades más destacadas en el mundo del entretenimiento. “En esta ocasión me toca hacerlo a mí... Me siento muy honrada que me hayan elegido. Siempre me ha encantado entrevistar a personalidades de todo tipo, no solamente de música, del entretenimiento, y ahora en este programa me puedo sentar con un artista un buen rato a hablar de todo. Algo que ni en mi programa de radio ni en la televisión puedo hacer porque siempre tienes límite de tiempo”, comenta la presentadora a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, fue de las primeras entrevistadoras en reunirse en persona con artistas como Carlos Vives, Maluma, Pitbull y Becky G tras su confinamiento, y descubrió algo que quizá muchos no se imaginan del joven reggaetonero colombiano. “Con Maluma esperaba un tipo de entrevista y me llevé una gran sorpresa”, revela. “Es un chavo de 26 años que me mostró la calidad humana que tiene, la sencillez que tiene y la madurez que tiene. No sabía qué esperar de él. No lo conocía ni en persona, nunca lo había entrevistado. Fue muy cool platicar con Maluma”. Con quien se sintió como pez en el agua fue con el cantante Carlos Vives, quien le abrió las puertas de su corazón para hablar de todo un poco: la familia, los hijos y su exitosa carrera. “[Con] Carlos Vives ya tenía varias entrevistas que le había hecho anteriormente; me sentí como [estar] con un cuate con él. Es muy ameno, muy lindo, muy agradable. Como ya lo conocía, ya lo había entrevistado en el pasado, más o menos sabía el estilo de entrevista que iba a llevar”, dice. Este nuevo reto es definitivamente un paso significativo en la carrera de la conductora que asegura que el programa ahora tendrá un ingrediente especial. “Creo que mi personalidad [es ese ingrediente]. Quiero pensar que es diferente, única, mi buena energía”, dice sin presunción. “Pero creo que relajarme y [que] no me la tomé tan en serio tampoco, aunque sé que era un big deal porque estos artistas no le dan una entrevista a cualquiera tampoco, pero traté de disfrutar la entrevista y yo creo que eso se va a transmitir a través del lente. La pasamos bien, les pregunté de todo”. Detrás de la fama se transmitirá este sábado por Telemundo.

