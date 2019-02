¿En qué está Coraima Torres? La telenovela Kassandra, considerada como una de las más famosas e influyentes de los años noventa, ayudó a Coraima Torres a convertirse en una actriz famosa y lanzó su carrera. Tras descanso de dos años, volvió a la televisión recientemente con la telenovela de Telemundo Mi perfecta familia. La telenovela Kassandra, considerada como una de las más famosas e influyentes de los años noventa, ayudó a Coraima Torres a convertirse en una actriz famosa y lanzó su carrera. Tras descanso de dos años, volvió a la televisión recientemente con la telenovela de Telemundo Mi perfecta familia. More Alma Sacasa Coraima Torres Alexander Tamargo/Getty Images Regresó a las telenovelas John Parra/Getty Images Su salud Instagram/Coraima Torres Su familia Instagram/Coraima Torres ¡Vamos Colombia! Instagram/Coraima Torres Diversión bajo el sol Instagram/Coraima Torres Experta en selfies Instagram/Coraima Torres Ama a su perro Instagram/Coraima Torres Le gusta viajar. Instagram/Coraima Torres ¿Cuál será su próximo papel? Patrick SICCOLI/Gamma-Rapho via Getty Images 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Alexander Tamargo/Getty Images Coraima Torres Su carrera como actriz en Venezuela comenzó a finales de los años ochenta y se hizo famosa en 1992, con su papel en la famosa telenovela Kassandra junto a Osvaldo Ríos. Advertisement 2 of 10 John Parra/Getty Images Regresó a las telenovelas Tras una ausencia de dos años, Coraima regresó a la televisión con la telenovela Mi familia perfecta. 3 of 10 Instagram/Coraima Torres Su salud Recientemente informó de que le encontraron tres tumores en su cuerpo, pero afortunadamente fueron benignos. Ahora le inste a sus seguidores en Instagram que se hagan pruebas para detectar el cáncer. Advertisement 4 of 10 Instagram/Coraima Torres Su familia Vive en Bogotá con su hijo Manu y esposo Nicolás, a quien conoció en Colombia en 1996 después de trabajar juntos en la telenovela Sueños y espejos. Advertisement 5 of 10 Instagram/Coraima Torres ¡Vamos Colombia! A pesar de que la actriz es venezolana, su corazón también está con la selección colombiana. Advertisement 6 of 10 Instagram/Coraima Torres Diversión bajo el sol Coraima mantiene un físico envidiable, como demuestra esta imagen que compartió en redes. Advertisement 7 of 10 Instagram/Coraima Torres Experta en selfies La actriz se hace muchos selfies y no están nada mal. Advertisement 8 of 10 Instagram/Coraima Torres Ama a su perro “Mi 😜 Loca La consentida de la casa 😍”, dijo Coraima en su redes soicales. Advertisement 9 of 10 Instagram/Coraima Torres Le gusta viajar. Como una buena turista en Londres. Advertisement 10 of 10 Patrick SICCOLI/Gamma-Rapho via Getty Images ¿Cuál será su próximo papel? Ahora que ha vuelto a la televisión, nos preguntamos qué sigue para la actriz venezolana. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

