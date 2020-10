¡Qué emotivo! ¡Video del momento en que Ricky Montaner entregó el anillo a Stefanía Roitman! La prometida del hijo de Ricardo Montaner mostró por fin el clip en el que su novio se arrodilló junto a ella para pedir su mano. ¡Ella no dejó de llorar y nosotros tampoco! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Quién es el valiente que aguanta todo el video sin que se le salte una lágrima ante la explosión de amor de estos tortolitos? Stefanía Roitman, la prometida de Ricky Montaner, compartió el clip de uno de los momentos más mágicos de su vida, una noche que sin duda jamás olvidará: el instante en el que el amor de su vida pidió su mano en matrimonio. La bella argentina no puede estar más emocionada del giro definitivo que tomó su vida ahora que ya es oficialmente parte de la vida de esta hermosa y talentosa familia tan querida en el mundo del entretenimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así dio a conocer la noticia en sus redes la rubia argentina: “¡Dije que sí!” Un par de días después, apenas aterrizaba de su pedida de ensueño: “A minutos. De habernos deshidratado. De lo que lloramos. De la pregunta más hermosa que me hicieron jamás”, escribió todavía emocionada. Los fans de la pareja estaban locos por saber cómo había sido el emocionante momento y hoy por fin la futura novia se decidió a colgarlo en sus redes para hacer a todos partícipes de la magia que vivieron: “La noche de mis sueños. Sí. Quiero pasar el resto de mi vida con vos. Espero que los inspire a Vds. también este amor que nos tenemos, que sentimos. Porque a mí me inspira, me da ilusión, me da fuerzas, felicidad, libertad. El amor de mi vida que llegó sin esperarlo. Para despertarme en tantos aspectos. Para hacerme crecer. Él tenía todo preparado. Desde siempre. Su obra es perfecta. Te amo para siempre Ricky Montaner. Es como un sueño...”. Así de cariñoso felicitó su futuro suegro, Ricardo Montaner, a su nuera: “Me haces muy feliz, haciendo feliz a mi hijo… Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios”. A lo que ella contestó: “¡Te amo! ¡Te amo! Gracias por la familia! ¡Gracias por tanto amor! Me emociona cada momento y lo que viene…”. El famoso cantante volvió a demostrar su simpatía cuando una fan le escribió: “¡Ay no! ¡Montaner! ¿No tienes otro hijo para mí?” Él respondió: “Déjame contar bien…”.

