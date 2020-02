Los constantes cambios en el rostro que Ninel Conde ha presentado a últimas fechas le han valido una serie de críticas por considerarse producto de cirugías estéticas. Ante ello, Mariana Seoane salió en defensa de la actriz y pidió públicamente que respeten las decisiones de el Bombón asesino para realizarse los procedimientos de belleza que desee.

“Siempre hablan de uno y uno no importa, uno se la vive cantando y bailando. Y eso, además, le queda a cualquier persona porque ahora con las redes sociales ya nadie se salva. No me acuerdo en qué alfombra roja me preguntaron [sobre las cirugías estéticas de Ninel Conde]. La defiendo y la sigo defiendo. Está hermosa”, advirtió Seoane a los medios de comunicación. “Ella puede hacer con su cara lo que quiera y siempre se ve espectacular”.

La intérprete de “Me equivoqué” reveló que le gusta verse bien y cuidar su aspecto; por lo tanto, no duda en practicarse tratamientos para el rostro, incluso dio a conocer que también utiliza bótox cuando lo considera pertinente. Bromeó sobre las famosas que niegan haberse realizado algún arreglo estético en esa parte de su cuerpo.

“Díganme que me hecho en mi carita para que me digan de una vez. Estoy igualita desde que empecé mi carrera. Hago lo que cualquier persona se hace: me pongo bótox donde necesito; me hago mi radiofrecuencia, que son tratamientos fuertes para la cara”, confesó. “El día que me haga una jaladita [del rostro] se los voy a decir porque se me va a notar”.

Mariana Seoane actualmente está promocionando su nuevo sencillo titulado “La chismeadera”.