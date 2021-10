¿Qué dice José Luis Rodríguez El Puma sobre la nieta que no ha querido conocer? Con 25 años de edad, Galilea, nieta de José Luis Rodríguez no tiene el menor trato con su famoso abuelo ¿qué sucede? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado 25 años desde el nacimiento de Galilea, la nieta de José Luis Rodríguez e hija de Liliana, primogénita del cantante. Diversos rumores aseguran que el famoso no ha querido conocer a la ahora joven, ni tener el menor trato con ella; lo cual, es desmentido por el intérprete de "Agárrense de las manos", quien asegura que si mantenía contacto con la entonces niña en sus primeros años de vida. "Estuvimos en el parto de Liliana, mi esposa y yo, la asistimos. Estuvimos con ella cuando estaba pariendo y recibimos a la nieta ahí todos", relató Rodríguez a los medios de comunicación. "A Galilea siempre le tuve amor porque es mi nieta; la llevaba para la tienda cuando estábamos juntos. Cuando empezaron a atacar a Génesis [mi hija] y a Carolina [mi esposa], ahí corté. Tuve que decidir". Pese a todo, El Puma asegura que no está cerrado a la posibilidad de reunirse con Galilea en algún momento, pero desconoce cuándo y cómo se llevará a cabo. "Eso vendrá en cualquier momento; que no sé cuál es. El tiempo dirá y Dios dirá cuándo será que ocurra ese encuentro". José Luis Rodriguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto al conflicto que mantiene con sus hijas mayores Liliana y Lilibeth, José Luis Rodríguez asegura que no tiene mayor problema con ellas y las ha perdonado. Aunque exigió no ser cuestionado sobre este tipo de cuestiones personales. "En mi corazón no hay ningún rencor, ningún odio; no puedo tenerlo. Cuando estás al borde de la muerte perdonas a todo el mundo", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué dice José Luis Rodríguez El Puma sobre la nieta que no ha querido conocer?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.