¡Qué cuerpazo! Mireddys, la esposa de Daddy Yankee, presume su increíble cambio físico Frente al espejo y con un sexy atuendo deportivo, Mireddys González causó furor al revelar el peso que ha perdido. ¡Mira qué guapa está! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mireddys González, la esposa del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores en las redes con una foto en la que presume su increíble pérdida de peso. La intensa dieta keto y un régimen de ejercicios al que tanto ella como su pareja se han sometido durante la cuarentena parecen haber dado sus frutos. Así lo reveló en la fotografía frente al espejo y en un atuendo deportivo. Image zoom Instagram / Mireddys González “Buenos días. Estamos listos bebé”, escribió al pie de la imagen, en la que menciona al Big Boss y cómplice de aventuras por de más de 25 años. Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar. “Te ves espectacular”; “¡Wow! Estás delgada, regia”; “Siempre has sido bella, ahora resaltando tu belleza”; “Qué cambio”; fueron algunos de los comentarios. González respondió agradeciendo los cumplidos y admitió que esta lucha por bajar de peso no ha sido fácil, pero que está motivada para seguir adelante. Image zoom Instagram / Mireddys González SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mireddys también respondió en agosto en Instagram a preguntas de sus seguidores sobre qué hizo para estar tan delgada y reveló cuál ha sido el secreto para perder 23 libras durante la cuarentena. Además de ejercitar con su entrenadora virtualmente y cambiar su estilo de vida casi complemente, dejó de tomar refrescos. “Solo bebo agua. Lo que no he podido dejar son los chocolates, pero mi entrenadora me envió unos chocolates libres de azúcar que me ayudan con la ansiedad”, explicó. El intérprete de la Gasolina también ha presumido con orgullo su transformación. “El sacrificio es duro, pero al final se van viendo los resultados. 25 libras menos”, escribió el pasado junio en Instagram.

