¿Qué agradece Camila Cabello este Día de Acción de Gracias? La cantante cubana compartió un mensaje de gratitud con sus seguidores junto a su inseparable escuadrón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de pasar por un momento difícil tras su ruptura con Shawn Mendes, la cantante cubana Camila Cabello se siente agradecida, y en este Día de Acción de Gracias la protagonista de la cinta Cinderella no tiene más que palabras de gratitud hacia quienes le han demostrado su apoyo incondicional. "Tengo tanto por qué estar agradecida, pero especialmente porque tengo todo un escuadrón intentando estar conmigo mientras medito", escribió la intérprete de "Havana", junto a un vídeo en su cuenta de Instagram en el que muestra a sus inseparables acompañantes de cuatro patas. "¡Feliz agradecimiento a todos! Estoy muy agradecida por todos ustedes que me envían su amor, escuchan mi música, y me apoyan en este camino/vida creativa!". La cantante aprovechó la oportunidad para ahondar en lo mucho que sus fanáticos la han ayudado y regresarles el amor que le brindan. "Aunque no he conocido a muchos de ustedes, ustedes me demuestran amor, amabilidad, apoyo ¡y se los envío todo de regreso!", escribió. "Después de todo, estamos vivos al mismo tiempo en este mundo loco, confuso y mágico y realmente creo que todos estamos interconectados y que nunca estamos realmente solos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabello agregó que agradece la presencia de su familia, sus amigos, sus plantas y animales en su vida. "Enviándoles mucho amor y gratitud hoy", puntualizó. La semana pasada, la cantante anunció su ruptura de Mendes, con quien vivió más de dos años de relación. En un comunicado en conjunto, los artistas confirmaron que decidieron terminar su relación amorosa, asegurando que su amistad continuará. "Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor como humanos sigue más fuerte que nunca", declararon en el comunicado. "Empezamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos siendo los mejores amigos". La pareja inició su noviazgo en el 2019 y desde entonces habían compartido su relación a través de sus redes sociales. De acuerdo a una fuente, luego de pasar el confinamiento juntos en Miami —y ahora que las cosas vuelven a la normalidad— ambos están retomando sus ocupadas agendas de trabajo, lo cual los ha mantenido físicamente distanciados, reportó People. Cabello está a punto de lanzar su tercer disco titulado Familia, mientras que Mendes se dispone a iniciar su gira internacional en marzo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué agradece Camila Cabello este Día de Acción de Gracias?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.