¿Qué aconseja Paulina Rubio para esta Navidad? La cantante mexicana está más que lista para celebrar las fiestas con una exquisita lista de deseos que ¡te va a encantar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La época navideña parece ser una de las favoritas para la chica dorada, Paulina Rubio, que desde comienzos de diciembre empezó a celebrar a lo grande. Su participación en el especial de Navidad de Univisión, interpretando el villancico "Rodolfo el reno", se ha convertido en una de las favoritas de sus seguidores, que esperan ansiosos su regreso triunfal a los escenarios con una sorprendente gira al lado de quien fuera su archirrival Alejandra Guzmán. Pero mientras llega la fecha para la magna competencia en los escenarios internacionales entre las (¿ex?) enemigas, la mamá de Andrea Nicolás y Eros se dispone a disfrutar unos días en familia, invitando a sus fanáticos a seguir tres reglas obligadas para disfrutar esta temporada. "¡Feliz Navidad! Pásenla increíble. [Les deseo] muchísima salud", expresó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, antes dar tres consejos: "Gocen. Coman rico. Pero, sobre todo, pásenla divino". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que retomó las riendas de su carrera y su vida, tras enfrentar y superar varios retos personales a través de terapia, la cantante asegura estar en su mejor momento, finalmente mostrándose al público tal y como es. "De la tormenta llegó la calma en mí, encontré mi paz y la encontré en mi para dársela a los demás, pero pasé por muchos pasos y cursos, y estoy aquí gracias a al fuerza que sale en mí por ese amor de mis hijos, por ese amor del mundo", dijo en octubre durante la presentación de su disco Soy yo. Ahora, está dispuesta a realizar —o por lo menos considerar— proyectos y situaciones que antes no permitía. Para muestra un botón: su gira con la controversial roquera, con quien por años había mantenido una interminable rivalidad, ya es un hecho. La gira lleva por título Perrísimas, y está previsto que comience el próximo mes de abril en Orlando, Florida.

