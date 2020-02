El niño víctima de acoso que nos rompió el corazón por fin ha cumplido uno de sus grandes sueños El pequeño fue invitado de honor en un partido de rugby al que fue recibido por sus jugadores favoritos y los aplausos de los asistentes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se nos encogía el corazón cuando en estos días éramos testigos de una de las situaciones más duras que se pueden presenciar. La mamá del pequeño Quaden Bayles publicaba un video para mostrar el sufrimiento que pasa su hijo víctima de bullying en la escuela. En la grabación pide un cuchillo para matarse pues no tiene ganas de vivir. El video se hizo viral y todo el mundo, celebridades y desconocidos, se han volcado para mostrarle todo su apoyo y, sobre todo, luchar contra esta lacra llamada abuso. Este sábado el niño australiano sonreía con más ganas que nunca al ser invitado de honor a un partido de rugby entre su equipo favorito, Indigenous All Stars y su contrincante, New Zealand Maori. Las imágenes del chiquitín de la mano de sus jugadores y siendo recibido con un aluvión de aplausos han emocionado al mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quaden no podía creer que todo ese amor, esos gritos de apoyo y cariño eran todos para él. Por un momento su carita se iluminó de felicidad compensando, aunque sea por ese instante, todo el dolor sufrido tras las burlas recibidas por su condición de enanismo. Son varias las celebridades que se han movilizado para regalarle un poquito de alegría a esos ojitos tristes. El comediante Brad Williams está recaudando dinero a través de GoFund me para poder regalarle un viaje a Disneylandia. Lo que sobre irá destinado a organizaciones que día a día luchan contra esta terrible epidemia llamada acoso escolar. Advertisement

