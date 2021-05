Qoyas NYC lleva la sazón de la cocina típica peruana a Nueva York "Esperamos que nuestra historia sea una fuente de inspiración para todos los inmigrantes y que nos recuerden como mujeres que nunca se rindieron". Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir qoyas nyc Credit: Cortesía Si bien la pandemia de la COVID-19 ha afectado a un sinnúmero de negocios, hay otros que han logrado mantenerse a flote e incluso han logrado sobresalir. Qoyas NYC, una empresa familiar fundada por tres mujeres peruanas, es un claro ejemplo. Fue en el 2019 cuando Alicia Huasca, Magaly Ponce y Alicia Huarca optaron por fundar Qoyas NYC como un servicio de catering, eventos pop-up, chef privado a domicilio y clases de cocina peruana. "Representar a nuestro país a través de la gastronomía es dejar un legado", comentó Magaly. El 2020 llegó llegó como un año lleno de expectativas. Entre los planes estaba hacer más pop-ups, clases en vivo y extender la participación a street food markets en Manhattan, sin embargo, la pandemia llegó y los planes se pusieron en alto. "Tuvimos muchas expectativas y lamentablemente ocurrió la pandemia. Tuvimos que poner en pausa varios proyectos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En vez de tirar la toalla, las empresarias se enfocaron en hacer planes de contingencia para sus negocios de turismo y hotelería en Perú. Además, iniciaron un proyecto de emprendimiento vendiendo alfajores peruanos y haciendo deliveries de comida. "Nos reinventamos. Qoyas NYC no podía parar". La 'nueva normalidad' les brindó una nueva oportunidad, ya que mucha gente no podía salir a comer afuera. "Estamos viviendo tiempos inciertos y tuvimos que rediseñar totalmente nuestras vidas". Con platillos como pan con chicharrón, ají de gallina y alitas anticucheras, Qoyas NYC no solo quiere traer una experiencia gastronómica a cada neoyorquino, sino que también anhelan ser un ejemplo para la comunidad. qoyas nyc Credit: cortesía "Esperamos que nuestra historia sea una fuente de inspiración para todos los inmigrantes y que nos recuerden como mujeres que nunca se rindieron".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Qoyas NYC lleva la sazón de la cocina típica peruana a Nueva York

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.