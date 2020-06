“Puede decir lo que quiera”, Lupillo Rivera sobre su ex Mayeli Alonso Lupillo Rivera no quería declarar contra su ex Mayeli Alonso y ahora pide que se reconozca que tuvieron muchos momentos felices durante su matrimonio. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Lupillo Rivera declaró contra Mayeli Alonso en un juicio de índole comercial; en el cual, reveló que la razón de su separación había sido infidelidad. Además, aclaró que aún no estaban divorciados. La expareja del cantante se defendió y aseguró que ella tenía documentos que comprueban la separación definitiva y la falsedad de declaraciones. El intérprete de “El Moreño” reaccionó ante dichos comentarios. “Mayeli puede decir misa; Mayeli puede decir todo lo que quiera. Mayeli puede decir todas las cosas malas y esconder las buenas”, advirtió Rivera al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca); “Ignorar las buenas porqué nos casamos. Ella puede hablar lo que ella quiera”. RELACIONADO: ¡Lupillo Rivera acepta ser mujeriego! Image zoom El hermano de la Diva de la Banda quiere mantenerse en silencio respecto a la relación con la madre de sus hijos menores; asegura que tiene la consciencia tranquila porque considera que actuó bien en su matrimonio. “Fuimos una pareja, fuimos felices”, advirtió. “No creo que hayan sido 15 años de maldad. No tengo nada de qué avergonzarme, nada de qué arrepentirme”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera aseguró que no quería asistir como testigo a dicha audiencia; incluso, buscó la forma de evitar su comparecencia, lo cual fue imposible porque se trata de un asunto legal y sus abogados se lo explicaron. “Me dieron mi citatorio y mi obligación es llamar al teléfono que te ponen ahí y ya me dijeron de qué se trataba. Lo quise evadir, llamé a varios de mis abogados. ‘No lo puedes evadir, ya es un citatorio; lo tienes que hacer. No tienes opción Lupe’. Así me dijeron”.

