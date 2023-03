Publican video Gerard Piqué regañando a uno de sus hijos en la final de la Kings League El momento fue captado por un curioso y ha generado división de opiniones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Gerard Piqué y Shakira se separaran, ambos son noticia día sí, y al otro también. Cada movimiento se convierte en información y todo debido al interés que ambos despiertan entre sus seguidores. Tras celebrar por todo lo alto el éxito absoluto de su proyecto, la Kings League, el empresario y deportista ha tenido que ver cómo su vida personal ocupa más titulares que la profesional. Precisamente en el día del evento, las cámaras de los curiosos le grabaron en varias ocasiones, en su gran mayoría acompañado de sus hijos, Milan y Sasha, que vivieron con su padre este emocionante momento. El primer video que vio la luz fue uno de los pequeños con cara de cansados, a lo que muchos señalaron de aburrimiento. El más reciente es un clip que muestra a Piqué en lo que parece una discusión con su hijo mayor. Gerard Piqué Gerard Piqué pillado regañando a sus hijos | Credit: (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images) A juzgar por las imágenes, podría tratarse de una regañina, pero nadie estuvo tan cerca como para confirmarlo. Lo que es un hecho son los gestos del exjugador del Barcelona, los cuales no lucen precisamente contentos. A través de Twitter, la plataforma portavoz de todas estas noticias antes, el video se extendió como la pólvora y hubo opiniones para todos los gustos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras algunos lo ven como una escena absolutamente normal que suele ocurrir entre padres e hijos, otros quedaron espantados por los gestos del ex de Shakira. "Cada imagen que sale es peor", añadió un usuario. "Yo regaño a mis hijas y no me considero mala madre", expresó otra seguidora. Haga lo que haga, nunca llueve a gusto de todos. Por eso, Piqué dejó muy claro hace días en su entrevista al diario El País, que solo le importa lo que le diga la gente que quiere, el resto, cero. "La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz", expresó alto y claro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Publican video Gerard Piqué regañando a uno de sus hijos en la final de la Kings League

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.