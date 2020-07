¡Publican fotos oficiales de la boda de la nieta de la Reina Isabel! Por fin la princesa Beatrice le dio el sí quiero a su prometido Edo Mapelli. En un discretísimo enlace, la hija del príncipe Andrés hizo su sueño realidad. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Por fin una nueva boda real! Las fotos oficiales corrieron como la pólvora después de que la Reina Isabel compartiera el sábado la noticia en sus redes. Su nieta, la princesa Beatrice, hija del príncipe Andrés, se casó finalmente con su amado Edoardo Mapelli Mozzi en una boda extraordinariamente discreta a causa del escándalo en el que se haya envuelto su padre por el caso Epstein y con medidas especiales a causa de la pandemia del coronavirus. Esto rezaba el mensaje bajo las fotos compartidas por las redes oficiales de la familia real británica: “¡Felicidades a su Alteza Real Princesa Beatriz y al Señor Edoardo Mapelli Mozzi! La pareja contrajo matrimonio en una pequeña ceremonia privada en la Capilla Real de Todos los Santos en el Royal Lodge, Windsor, el viernes 17 de Julio. La princesa Beatriz y el Señor Edoardo Mapelli Mozzi celebraron su boda con los miembros más allegados de su familia. La feliz pareja posa junto a Su Majestad la Reina y el Duque de Edinburgo. La princesa Beatriz estaba ataviada con un vestido vintage de Norman Hartnell y la tiara de diamantes de la reina Mary, ambos propiedad de Su Majestad la Reina. La tiara es la misma que usó Su Majestad el día de su boda en 1947. Fotografía realizada por Benjamin Wheeler”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a los líos en los que se encuentra envuelto su hijo Andrés, la reina no escatimó ni un detalle para que su nieta tuviera dentro de sus posibilidades una boda de ensueño a juzgar por las imágenes compartidas. El ya esposo de la princesa Beatrice, es hijo del conde Alessandro Mapelli Mozzi. Comenzaron su relación en 2018, aunque las familias de ambos eran amigas de toda la vida.

