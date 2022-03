Psicoterapeuta reacciona tajante a las críticas sobre el cuerpo de Adamari López: "Criticar es violencia también" La también maestra en salud mental no pudo quedarse callada al ver las duras críticas que recibió la última foto de la presentadora en bikini y este fue el poderoso mensaje que quiso compartir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Goffin Psicoterapeuta Ana Goffin; Adamari López | Credit: Instagram (x2) A mediados del mes pasado, una foto de Adamari López en bikini disfrutando de una jornada de sol y playa en Cartagena, Colombia, acaparó titulares en los medios de comunicación de espectáculos y se convirtió en objeto de críticas a través de las redes sociales. En la instantánea, la carismática presentadora puertorriqueña dejaba al descubierto por primera vez su abdomen tras la notable disminución de peso que ha experimentado el último año. Si bien muchas personas aplaudieron el hecho de que la presentadora se mostrara al natural y 'sin complejos', desafortunadamente no faltaron quienes se atrevieron a criticarla duramente. "No te ves bien, ese abdomen daña tu belleza" o "¿Qué onda con ese abdomen?", fueron tan solo algunos de los desafortunados comentarios que recibió su foto en las redes sociales. adamari lopez bikini colombia Adamari López en bikini | Credit: Adamari Lopez IG Ana Goffin, quien es maestra en salud mental con orientación psicoanalítica, no pudo quedarse callada al percatarse de la avalancha de críticas que estaba recibiendo la también actriz. "Como especialista en salud mental tengo estudios en trastornos alimentarios. La crítica de los demás a nuestro cuerpo es un detonador de cualquier tipo de problema relacionado al modo de comer. Me parece increíble que, cerca del Día Internacional de la Mujer y con todo lo vivido estos últimos dos años, seamos las mujeres quienes juzgamos a otras mujeres. Cero sororidad. Y la crítica es violencia también", compartió Goffin a través de su perfil de Instagram. Adamari López Credit: Instagram La también conferencista y escritora, quien es especialista en Trastornos del Estado de Ánimo y Ansiedad, aseguró que "nos falta sororidad, apoyo y empatía entre nosotros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vivir deja huella en la piel. Ahí está nuestra historia con sus heridas. Las mujeres tenemos la capacidad de colaborar, apoyarnos y ser felices, aunque no seamos perfectas", comentó. Ana Goffin Ana Goffin | Credit: Instagram Ana Goffin La psicoterapeuta reconoció que "es difícil ser una figura pública". "Ella y muchas otras mujeres están expuestas por su profesión. Su vida privada es un libro abierto".

