Proyecto Uno está de Aniversario y pide a las nuevas generaciones de cantantes "educarse y tener respeto" Con más de tres décadas en el mundo de la música, Proyecto Uno hace una reflexión sobre su permanencia a lo largo del tiempo y su visión sobre la industria en la actualidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay una famosa frase que dice "lo importante no es llegar sino mantenerse". Pocos en la industria musical pueden presumir que han logrado seguir vigentes por más de tres décadas siendo un referente musical y teniendo el apoyo de los fanáticos; justamente, esa es la historia de Proyecto Uno, el cual se ha convertido en un referente artístico de Latinoamérica y que busca evolucionar siempre. De hecho, su fusión de merengue y hip-hop dio pie a un estilo propio que ha sido su sello a lo largo de larga trayectoria profesional. "Nuestro mayor acierto profesional fue no seguir ningún patrón musical, sino hacer lo que nosotros queríamos en cuanto a creatividad", mencionó Nelson Zapata, uno de los fundadores de este grupo, a People en Español. "No dejarnos llevar de ningún guión, de lo que todo el mundo alrededor estaba haciendo, sino hacer algo que era más autóctono, algo más auténtico, conectado a las vivencias, a la música que uno escuchaba que es más diversa, eso funcionó porque creamos un sonido totalmente diferente, que se distingue y cuando escuchas algo que tiene esos elementos la gente dice 'suena como Proyecto Uno'". Sin embargo, no todo ha sido sencillo pata esta agrupación, también ha tenido que sortear diversos retos en su carrera profesional. "El obstáculo más grande que hemos tenido que sortear ha sido mantenernos con el paso del tiempo; estamos hablando de más de tres décadas que seguimos presentes con nuestra música", explicó. "Han pasado nuevas corrientes musicales; han habido altas y bajas. Hemos mantenido la fe en la identidad que tenemos y eso ha sido un obstáculo que, caramba, hemos manejado, pero lo hemos sobrellevado muy bien. Entendiendo que no siempre de está en la cima sino que adaptándonos con los tiempos, además de mantener nuestra identidad musical. Y hemos visto que la gente aún consume lo que hacemos", continuó. "Creo que poder navegar, cabalgar todos estos años y no dejarnos caer aún viendo nuevas tendencia musicales y pensando 'hay caramba, lo de nosotros ya a la gente no le gusta más'. Porque cuando eso sucede, mucho artista pierde el norte, se desanima, se deprime; pero nosotros no, hemos sabido llevar las altas y las bajas". Proyecto Uno SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zapata reconoce que uno de los secretos para continuar en una industria tan complicada y con tanta oferta es el empeño y cuidado de sus temas. "La música que nosotros hicimos y hacemos es hecha con mucha calidad. Y fue hecha desde el principio muy futurista; entonces, tu escuchas nuestras canciones en cualquier lugar y suenan como si hubieran sido hechas ayer", comentó. "Tienen ese sonido fresco; es una música que te incita a bailar, te hace también tener sentimientos porque tenemos tanto la corriente de fiesta como la romántica. Esos toques no han permitido una permanencia en el tiempo", agregó. "Creo que también tiene que ver que nuestra música va pasando de generación a generación; ejemplo: hermanos mayores que los hermanitos escuchaban esa música cuando pequeños. O papás que le ponen esa música a los jóvenes". Proyecto Uno Justamente, para celebrar han decidido lanzar una producción musical titulada Aniversario. "Nuestro reciente trabajo musical quisimos bautizarlo de esa forma porque conmemora nuestro recorrido desde el principio hasta lo más reciente. Hay 15 canciones que son de los éxitos pero hechos con ritmos actualizados, pero sin olvidar la esencia de lo que hizo originalmente. Hay mosaicos musicales que son mezclas de diferentes temas que son bien interesantes. Hay cuatro canciones inéditas. Hay colaboraciones", relató. "Le dimos tratamiento musical a cada canción; en cuanto a mezclar un tema clásico pero agregarle ingredientes modernos en el ritmo para así cautivar una nueva audiencia. Hay grandes éxitos pero le agregamos temas inéditos. Y las canciones conocidas le dimos especial, diferente, con unos colores que son más variados que los que tenía originalmente", dijo. "Nos merecemos tener un momento de felicidad para el oído, para el alma. Alegrarnos después de tantos problemas en la vida que hemos tenido colectivamente. Es un álbum que te va hacer sonreír, disfrutar, olvidarte de tus problemas. Te va a hacer bailar y te puede hacer enamorar también, todos esos elementos juntos". "Tener dominio de un micrófono no es simplemente cantar, es saber expresarse, manejarse delante de la gente, tener un nivel cultural", Nelson Zapata A las nuevas generaciones Nelson Zapata les tiene algunos consejos. "Los cantantes que estén probando suerte en el mundo de la música les sugiero que también sigan yendo a la escuela, a la universidad, que se eduquen. Va a ser algo que les va a ayudar bastante. Tener dominio de un micrófono no es simplemente cantar, es saber expresarse, manejarse delante de la gente, tener un nivel cultural. Que tengan respeto en general, a la gente mayor, a las mujeres; que se acuerden que una mujer puede ser tu hermana, tu mamá", advirtió. Aniversario de Proyecto Uno, con el que conmemoran 33 años de trayectoria, ya está disponible en todas las plataformas musicales y los videos serán lanzados en breve en sitios especializados. "No creo que tengamos una fórmula para éxito, sino todas nuestras canciones fueran un éxito; lo que es que se le inyecta mucha sinceridad en las canciones, en cuanto a que lo que se expresa no es fabricado; es algo que uno experimenta, ha sentido, una anécdota; así uno viene y la plasma. También diría que el ritmo tiene mucho que ver", concluyó.

