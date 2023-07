Este es el proyecto que tiene a Carlos Calderón ocupado e ilusionado El conductor mexicano también triunfa detrás de las cámaras y los focos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Independencia económica. Ese es uno de los términos más empleados por muchas de las personalidades del medio televisivo y del entretenimiento en los últimos tiempos. Porque, de esta manera, si el trabajo en la pantalla chica desaparece de la noche a la mañana, se tiene otra fuente de ingresos. En los últimos años han sido muchas las celebridades que han compaginado su trabajo en el medio audiovisual con proyectos y empresas de temáticas que nada tienen que ver con los flashes. Por ejemplo, Gaby Espino abría sus dos salones de belleza, Agave Beauty Bar, o Giselle Blondet con su propia línea de joyas y accesorios, además de sus charlas motivacionales e inversiones. Carlos Calderón es otra de ellas. Como bien explicaba hace días su pareja Vanessa Lyon en una entrevista con Mamás Latinas, el comunicador ha sabido invertir fuera del sector televisivo y cuenta con negocios que les permite vivir desahogadamente. Carlos Calderón Proyecto de Carlos Calderón | Credit: IG/Carlos Calderón Pero, ¿cuál es ese emprendimiento al que el conductor mexicano vive entregado e ilusionado mientras regresa a la televisión? Se trata Construmexusa, empresa filial de una constructora mexicana que es "líder en diseño, promoción y construcción de viviendas con el sistema tradicional de construcción al alcance de todos los presupuestos". Así se describe en su página web. Entre los servicios que pone a disposición del cliente está el de construir una casa en México con remesas enviadas desde Estados Unidos. Una oportunidad única para las personas que sueñan con tener esa vivienda en su país de origen. Cuernavaca, Mérida o Michoacán son algunas de las muchas zonas donde ese están desarrollando estas construcciones. Su compromiso, tal y como indican, es "diseñar y construir amplios espacios para viviendas de alto nivel al alcance de todos los presupuestos". Una labor con la que pretenden tender la mano a las familias mexicanas y mejorar así su calidad de vida, siempre bajo su asesoramiento y a precios accesibles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un espacio y una función muy distintos a la que el público está acostumbrado a ver en Carlos, pero que igual le motiva y le permite estar en contacto con la gente, además de ayudarla y orientarla. El presentador, quien al salir de Despierta América tiene que guardar unos tiempos antes de regresar a la televisión, podría estar de vuelta muy pronto. Lyon, siempre cercana con los seguidores del padre de su hijo, ha dado pistas de esa alegre noticia. Eso sí, sin soltar prenda. Mientras tanto, Carlos está metido de lleno en su labor de empresario y, sobre todo, de papá y pareja, disfrutando más que nunca de sus mañanas junto a sus amores.

