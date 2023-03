Las 'Friends' se reencuentran, Camilo arrasa en Viña del Mar y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Courteney Cox recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group ¡No dejes de ver las fotos trending del día! Empezar galería Gran reencuentro Courteney Cox recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Courteney Cox fue honrada por la Cámara de Comercio de Hollywood con la estrella número 2750 en el Paseo de la Fama de Hollywood en la categoría de Televisión. La actriz y productora estuvo acompañada de su familia y de sus amigas de la serie de televisión Friends, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Volando alto camilo vina del mar gaviota Credit: Cortesía El cantautor Camilo recibió los maximos galardones en su primera presentación en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el anfiteatro del parque de la Quinta Vergara en Chile.

"Me encantaría decir que esto para mí es una noche cualquiera, pero desde chiquito llevo muchísimos años soñando con este momento", dijo el artista colombiano. Dulce María en la grabación de la telenovela "Pienso En Ti Credit: Mezcalent Dulce María en la grabación de la telenovela Pienso en ti, producción de Carlos Bardasano que estrena el próximo 13 de marzo por Las Estrellas en México y próximamente por Univision para Estados Unidos Tras una década, Isabel Pantoja regresa a Puerto Rico en el marco de su gira americana Credit: Photo © 2023 Alfredo Rolón/The Grosby Tras una década, la cantante Isabel Pantoja regresó a Puerto Rico en el marco de su gira americana. Miguel Bosé se luce en una camisa estampada para la presentación de su nuevo concurso musical 'Cover Night' Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group Miguel Bosé regio con una camisa estampada para la presentación de su nuevo concurso musical Cover Night, en Madrid. Mario Lopez y los abuelitos vírales Credit: New Concept PR Los abuelitos bailarines Celina y Filiberto conocidos como 'Ganascon Canas' alegraron con sus bailes vírales el prestigioso show Access Hollywood junto a Mario López y Kitt Hoover.

