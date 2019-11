El protagonista de Doña Bárbara sorprende con su físico a punto de cumplir los 50 años El actor peruano que enamoró a Edith González, y a nosotros, en la famosa telenovela se ve mejor que nunca. ¡Los años no pasan para él! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue uno de los galanes más deseados con la llegada del nuevo milenio. Sus papeles en telenovelas como Doña Bárbara o La Tormenta convirtieron a Christian Meier en el rey de corazones. Su mirada seductora e irresistible media sonrisa, sumado a su cuerpo en plena forma fueron los culpables. A punto de cumplir los 50, el actor peruano sigue haciendo las delicias de sus seguidores. En su más reciente selfie en Instagram ha vuelto a provocar el caos con su físico por el que parece que no pasan los años. Si no fuera por sus canitas, nadie diría que el intérprete pronto entrará en la década del cinco. Y sino, pasen y vean cómo se mantiene, ¡ver para creer! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque le echamos de menos en el protagónico de alguna telenovela romántica a las que nos tenía acostumbrados, Christian no ha dejado de trabajar. Su más reciente proyecto es en la serie de Fox El Gerenal Naranjo, cuya segunda temporada se estrena el próximo 15 de noviembre. ¿Y qué es del amor? ¿Hay novia a la vista? Por lo que parece no, así que buenas noticias para las interesadas. El actor está enamorado sí, pero de sus hijos, Tiara, Gia y Stéfano, ya convertidos en adultos de bien que llenan su vida de orgullo y satisfacción como se puede ver en sus redes. ¡Sin duda, el mejor amor de todos! Advertisement EDIT POST

