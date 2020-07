El prometido de Jennifer Lopez vuelve a ser víctima de la delincuencia en redes A través de un mensaje a sus seguidores, Alex Rodriguez informó haber sido de nuevo víctima de los delincuentes virtuales que le hackearon sus cuentas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco después de celebrar el 51 años de su amada Jennifer Lopez, su prometido, Alex Rodriguez, informaba a través de sus redes sociales que había sido víctima de la delincuencia tecnológica. Su cuenta había sido intervenida y hackeada una vez más, pues esta no es la primera vez que le pasa, y así lo dejó saber a sus fans que rápidamente se pusieron en marcha para ayudarle. El problema se solucionó, en parte gracias a ese apoyo multitudinario que agradeció con un mensaje lleno de cariño y afecto a todos los que se interesaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Me han secuestrado mis redes otra vez. Pero ya lo reporté y vuelvo a tener el control de mi cuenta. Gracias a todos por ser los mejores fans", escribió en sus historias de Instagram. Este pequeño susto no pudo empañar la celebración de su futura esposa, JLo, que acaba de tener un cumpleaños de lo más familiar y casero en el que no faltaron las sorpresas. El empresario y deportista se encargó de que no faltará de nada a la reina de su corazón que agradeció en redes los detalles de su 'macho bello' y los hijos de ambos. ¡Felicidades de nuevo Jen!

Close Share options

Close View image El prometido de Jennifer Lopez vuelve a ser víctima de la delincuencia en redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.