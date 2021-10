"¡Muerta en vida!" Desgarradores lamentos de la prometida de Octavio Ocaña ante la muerte del actor Nerea Godínez se debate entre el dolor y la incredulidad: "Que alguien me diga que todo fue un mal sueño", suplicó entre lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del entretenimiento está de luto ante la innecesaria pérdida de uno de sus actores más queridos desde niño, Octavio Ocaña, quien acaba de morir con tan solo 22 años, víctima de una bala en el estado de México. Los primeros reportes policiales, apuntó Univisión, afirmaban que el impacto había sido detonado desde el interior de la camioneta gris que manejaba el actor. El caso aún se está investigando ya que hay varias versiones acerca de lo sucedido y todavía no existe una explicación oficial al respecto. No solo personas como Eugenio Derbez han lamentado esta terrible pérdida en las últimas horas. La prometida del entrañable pelirrojo, Nerea Godínez, ha inundado sus redes de desgarradores mensajes que todavía muestran la desesperación e incredulidad de la joven ante la tragedia que ha trastocado su vida para siempre. "Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida", escribió la joven sin más preámbulos. "Te amo, te amo, te amo, te amo por toda la eternidad", escribió sobre un video en el que aparecía su difunto prometido. Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La linda pareja se había comprometido el pasado mes de junio y no cesaban de aparecer juntos en sus redes, dedicándose un te amo tras otro, dejando claro que la pasión que sentían entre ellos era mutua y sincera. Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez "Que alguien me diga que todo fue un sueño… Un mal sueño", escribió destrozada lo bella joven de ojos azules, añadiendo un emoji que lloraba incesantes lágrimas, bajo un romántico momento en el que los novios celebraban seis años de relación: "Medio año a tu lado, se siente como toda una vida, te amo", escribió entonces Nerea Godínez sin imaginar el fatal desenlace que se aproximaba. Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez Nuestro más sentido pésame a todos los seres queridos y familiares del actor. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¡Muerta en vida!" Desgarradores lamentos de la prometida de Octavio Ocaña ante la muerte del actor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.