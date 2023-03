Lágrimas en el set del programa Hoy al cumplir el sueño de las hijas de Andrea Legarreta La productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez, y la presentadora Andrea Legarreta cumplen el más grande sueño de sus hijas adolescentes y provocan lágrimas en el set. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andy Rodríguez, la productora del programa matutino Hoy, le dio la mejor sorpresa a su hija adolescente. La hija de Andrea Rodríguez rompió a llorar al ver frente a ella a la cantante Billie Eilish, su gran ídolo. Mía y Nina, las hijas de la presentadora Andrea Legarreta, también quedaron encantadas de conocer a la intérprete de temas como "Happier than ever" y "Ocean Eyes", que fue al programa antes de su concierto en México. Andrea Legarreta presentó a la estrella estadounidense en el show con mucha emoción. "Solo tiene 21 años de edad. Es ganadora de Grammies, es ganadora de Oscar incluso. Es compositora, cantante y amada por millones en el mundo", dijo Legarreta, quien entrevistó a la cantante en inglés. Nina Rubin Billie Eilish Credit: Instagram/ Nina Rubin "Siento que voy a hablar con una de las mejores amigas de mis hijas", le dijo la presentadora a la cantante. "Has estado con ellas en los buenos y malos momentos y ellas realmente te aman". Tanto Nina como Mía publicaron en sus Instagram Stories fotos con Billie Eilish. Natalia Álvarez, la hija de la productora, también compartió fotos con su estrella favorita y un emotivo mensaje en Instagram. "Hace un par de meses compré mis boleto para el concierto y hace menos de un mes mi mamá me dijo que podría ser que le den una entrevista y que podía ir, pero me dijo no te ilusiones que no es seguro. Hoy en la tarde cuando la vi sentía que estaba soñando y que era mentira", escribió Natalia en sus redes sociales. "La pude abrazar, no pude contener las lágrimas y empecé a llorar. Billie te amo y gracias por ser tan linda siempre". "Gracias @billieeilish por la entrevista al @programahoy", escribió Andrea Rodríguez en Instagram. ¡Una gran artista! Y lo mejor cumplir el sueño de mi hija @nat.alvarez11 que la ama. Ver su carita cuando la vio y la abrazó y Nati se puso a llorar. Ahora esperando a ver el concierto. Cumpliendo sueños".

