“No me gustan las mujeres”: integrante del programa Hoy habla abiertamente de su orientación sexual El también productor teatral y rostro habitual del programa matutino de Televisa confesó que su última pareja murió hace un año y medio víctima de un ataque al corazón. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez son más las personas públicas que con total honestidad hablan frente a las cámaras de televisión de su orientación sexual sin ningún tipo de tapujo. Este fue el caso recientemente de Gabriel Varela, rostro habitual del programa matutino de Televisa Hoy que conducen Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre y Lambda García, entre otros. El también productor teatral confesó en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino (Imagen Televisión) que es gay, esto luego de que el entrevistador le cuestionara sobre por qué no se había casado a su edad. "Porque no me gustan las mujeres", respondió con total naturalidad Varela. El productor, que hace menciones publicitarias tanto en el programa Hoy como en otros shows de la televisión mexicana, compartió que "desde muy chavo" supo que le gustaban las personas de su mismo sexo y que esto nunca le ocasionó un problema con su familia. "Para mí nunca lo fue tanto [complicado]", aseguró. Image zoom Gabriel Varela en el programa Hoy con Andrea Legarreta | Credit: Instagram Gabriel Valera "Siempre tuve el gran apoyo de mi familia. Lo único que sí me dijo mi papá es: 'Usted haga lo que quiera de la cintura para abajo pero aquí no quiero un jot*** pozolero'. Aprendí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valera contó que ha tenido varias relaciones, "pero la última relación que tuve que fue con una persona mucho más joven que yo tuvo una muerte súbita desgraciadamente". "Murió de un infarto al corazón, o sea estaba haciendo ejercicio y regresó de hacer ejercicio y le dio un infarto fulminante y murió a los 33 años de edad", explicó. "Ya era una relación que venía un poquito minada por la diferencia de edades porque yo estaba muy dedicado al teatro, a las giras, me la pasaba de gira […] y de repente tomamos la decisión de terminar porque era lo mejor para los dos, pero pues sí me dolió mucho su partida. Creo que no era justo que muriera tan joven habiendo tanto malandrín vivo", expresó.

