Profesor de baile de Shakira cuenta qué le dijo la cantante sobre Gerard Piqué Juanma dio clases particulares de Zumba a la artista colombiana en 2015. Además de calificarla como "maravillosa", reveló el comentario que le hizo del futbolista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El programa First dates, en España, reúne a personas con el fin de que se conozcan y que de ahí pueda salir una relación sentimental En estos días, el show español contó con un invitado que resultó ser un antiguo profesor de baile de Shakira. Juanma, de 43, acudió al show y en la entrevista personal que se les suele hacer antes del encuentro, explicó que había dado clases particulares de zumba a la artista colombiana. Sus palabras hacia la cantante fueron todo halagos y piropos. "Es muy guapa, es muy amable, muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreos", expresó al programa español de la cadena Cuatro, según recoge la publicación Ver Tele. Shakira Profesor de baile de Shakira habla de la artista | Credit: (Photo by: Fernando Decillis/NBC via Getty Images) Juanma reconoció al conductor, Carlos Sobera, que no podía creerse que Shakira le pidiera clases ya que ella danza como los ángeles todo lo que se le ponga por delante. "No podía imaginar que necesitara clases, ¡si lo baila todo!", dijo sorprendido. Aquellos encuentros se produjeron en el año 2015, cuando estaba embarazada de Sasha, su segundo hijo con Gerard Piqué. El bailarín acudía a su casa, la misma donde sigue viviendo en Barcelona, para impartirle las clases de Zumba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de elogiar su talento y persona, Juanma también reveló lo que le dijo sobre su entonces pareja, quien recientemente dio una entrevista llena de indirectas. El canal español Cuatro mostró el video con las declaraciones del bailarín donde expresa qué le dijo la artista sobre su ex. Shakira y Piqué Shakira y Piqué | Credit: IG/Gerard Piqué La mención al padre de sus hijos vino cuando el profesor le contó que él también era de Barcelona. "No creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así", le expresó la intérprete. Juanma concluyó su intervención con un "ahí lo dejo", refiriéndose a esta picarona reflexión de Shakira que dejaba al descubierto otra de las dotes que Piqué escasea.

